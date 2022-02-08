Женщина решила оставлять птицам арахис, а они были только рады такому угощению, поэтому с удовольствием прилетали на вкусности.

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"Обычно вороны не приближались ко мне и начинали есть орешки только после того, как я уходила с балкона. Через месяц регулярных посещений они начали громко заявлять о своем прилете. В выходные они каркали у окна моей спальни, чтобы разбудить меня и получить еду", – вспомнила Танго Стейнке.

Смотрите видео: как вороны лакомятся на окне Танго

Птицы решили отблагодарить женщину за угощение и стали приносить маленькие подарки. Это могли быть желуди, пуговица, кусочки металла, красивые камни и даже монетки.

Смотрите видео: что приносят вороны

"Эти вороны стали для меня настоящими друзьями. Иногда они проводят меня до автобусной остановки утром и даже следят за моими детьми, когда те играют на площадке", — отметила Танго Стейнке.

Смотрите видео: как вороны провожают до остановки

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