Большое количество просмотров на странице фотографа в социальной сети тикток насобирал ролик с тюленями.

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На кадрах видно, как они отдыхали на берегу, однако во время сна чихали, хрюкали и подскакивали всем телом. Кроме того, на странице есть видео, где можно услышать, как животное храпит.

Смотрите видео: как отдыхает тюлень

Ролики с тюленями насобирали сотни тысяч просмотров и множество комментариев людей, пораженных увиденным. Пользователи сравнили тюленя со своими мужами и родителями.

Смотрите видео: как храпит тюлень во время сна

Что известно о тюленях

Обитают в прибрежных водах северной Атлантики и Тихого океана, а также Балтийского и Северного морей. Длиной они до 190 сантиметров, а весом до 170 килограммов.

Продолжительность жизни у тюленей зависит – самка это или самец. Самки живут подольше – в среднем срок их жизни составляет 35 лет. Самцы – в среднем на 10 лет меньше – 25 лет.

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Тюлени очень неуклюжие и медленные на суше, поскольку при передвижении они опираются на передние конечности и живот, а задние конечности просто волочатся по земле. Однако в воде они способны развивать скорость до 25 километров в час.