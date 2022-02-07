Великої кількості переглядів на сторінці фотографа у соціальній мережі тікток назбирав ролик з тюленями.

Цікаво Гризун зайнявся ранковою йогою: кумедне відео з комплексом вправ

На кадрах видно, як вони відпочивали на березі, проте під час сну чхали, "хрюкали" та підскакували всім тілом. Крім того, на сторінці є відео, де можна почути, як тварина хропить.

Дивіться відео: як відпочиває тюлень

Ролики з тюленями назбирали сотні тисяч переглядів та безліч коментарів людей, які були вражені побаченим. Користувачі порівняли тюленя зі своїми чоловіками та батьками.

Дивіться відео: як хропить тюлень під час сну

Що відомо про тюленів

Мешкають у прибережних водах північної Атлантики й Тихого океану, а також Балтійського й Північного морів. Завдовжки вони до 190 сантиметрів, а вагою до 170 кілограмів.

Тривалість життя у тюленів залежить – самка це чи самець. Самки живуть довше – в середньому термін їх життя становить 35 років. Самці – в середньому на 10 років менше – 25 років.

Читайте також Слоненя каталося по мокрих схилах гір Китаю: кумедне відео

Тюлені дуже незграбні та повільні на суші, оскільки при пересуванні вони спираються на передні кінцівки та живіт, а задні кінцівки просто волочаться по землі. Проте у воді вони здатні розвивати швидкість до 25 кілометрів на годину.