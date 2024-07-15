Государственная служба по чрезвычайным ситуациям отметила, что каждый непогашенный костер в лесу может резко перерасти в масштабный пожар, уничтожить гектары деревьев и убить животных, которые там живут. Людей призывают быть ответственными.

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Косуля была в траве обессиленная

ГСЧС сообщили о пожаре на острове Хортица. Во время тушения была замечена косуля.

Они хотят жить! Не уничтожайте их дом! Вот такую маленькую косулю спасли запорожские пожарные во время пожара на острове Хортица. Она лежала почти бессильная в траве,

– говорится в сообщении.



Во время пожара на острове Хортица спасли косулю / Фото ГСЧС Запорожья

Спасатели напоили и облили ее водой и передали работникам заповедника. Там она получит надлежащий уход и после полного восстановления животное выпустят в лес.



Спасатели оказали необходимую помощь животному / Фото ГСЧС Запорожья

ГСЧС напомнила, что сейчас в Украине действует чрезвычайный уровень пожарной опасности. Поэтому посещать лесные массивы, а тем более разжигать там костры, запрещено.