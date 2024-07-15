Об этом сообщили в шотландском зоопарке "Five Sisters Zoo", где он проживал с января 2024 года. Как объяснили работники зверинца, медведь не пережил анестезию, которую провели для лечения животного.

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В Шотландии умер спасенный из Донецкой области медведь Ямполь

Ямполь умер утром 13 июля, не смог прийти в себя после анестезии, которую ему сделали, чтобы перевести в другой вольер для дальнейшего лечения.

С глубокой печалью мы делимся новостью, что разрывает сердце, – наш любимый азиатский черный медведь Ямполь умер,

– говорится в сообщении.

В зоопарке отметили, что, несмотря на усилия ветеринарной команды, медведя не удалось реанимировать. Там также добавили, что анестезия животных всегда несет риск. Зоопарк попросил "немного времени, чтобы смириться с этим трагическим событием".

Что надо знать о Ямполе?

После деоккупации территории вблизи Национального природного парка "Святые горы" украинские военные наткнулись на медведя в частном зоопарке в поселке Ямполь Донецкой области.



Медведь Ямполь из Донецкой области после того, как переехал жить в Шотландию / Фото из фейсбука Five Sisters Zoo

Медведя нашли запертым в тесном вольере без еды и воды в условиях продолжающегося конфликта. Зоозащитники отмечают, что медведь, по имени Ямполь, – одно из немногих уцелевших животных в зоопарке.

Скоординированными усилиями военные и волонтеры успешно спасли Ямполя, и перевезли его в украинский приют "Белая скала" на реабилитацию. Позже он был перевезен в приют для животных в Бельгии, а затем нашел свой постоянный дом в Вест-Калдере, Шотландия.

Однако, как объяснили зоозащитники, жестокость людей и война не прошли бесследно для здоровья медведя.