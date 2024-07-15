Про це повідомили у шотландському зоопарку "Five Sisters Zoo", де він проживав від січня 2024 року. Як пояснили працівники звіринця, ведмідь не пережив анестезію, яку провели для лікування тварини.

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У Шотландії помер врятований з Донеччини ведмідь Ямпіль

Ямпіль помер уранці 13 липня, не змігши отямитися після анестезії, яку йому зробили, аби перевести в інший вольєр для подальшого лікування.

З глибоким сумом ми ділимося новиною, що розриває серце, – наш улюблений азійський чорний ведмідь Ямпіль помер,

– йдеться в повідомленні.

У зоопарку зазначили, що, попри зусилля ветеринарної команди, ведмедя не вдалося реанімувати. Там також додали, що анестезія тварин завжди несе ризик. Зоопарк попросив "трохи часу, щоб змиритися з цією трагічною подією".

Що треба знати про Ямполя?

Після деокупації території поблизу Національного природного парку "Святі гори" українські військові натрапили на ведмедя у приватному зоопарку в селищі Ямпіль Донецької області.



Ведмідь Ямпіль з Донеччини після того, як переїхав жити до Шотландії / Фото з фейсбуку Five Sisters Zoo

Ведмедя знайшли замкненим у тісному вольєрі без їжі та води в умовах конфлікту, що триває. Зоозахисники зазначають, що ведмідь, на ім'я Ямпіль, – одна з небагатьох вцілілих тварин у зоопарку.

Скоординованими зусиллями військові та волонтери успішно врятували Ямполя, і перевезли його до українського притулку "Біла скеля" на реабілітацію. Пізніше він був перевезений до притулку для тварин у Бельгії, а потім знайшов свій постійний дім у Вест-Калдері, Шотландія.

Проте, як пояснили зоозахисники, жорстокість людей та війна не минули безслідно для здоров'я ведмедя.