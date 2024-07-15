Державна служба з надзвичайних ситуацій наголосила, що кожне непогашене багаття у лісі може різко перерости у масштабну пожежу, знищити гектари дерев та вбити тваринок, які там живуть. Людей закликають бути відповідальними.

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Косуля була в траві знесилена

ДСНС повідомили про пожежу на острові Хортиця. Під час гасіння було помічено косулю.

Вони хочуть жити! Не знищуйте їхній дім! Ось таку маленьку косулю врятували запорізькі вогнеборці під час пожежі на острові Хортиця. Вона лежала майже безсила у траві,

– йдеться у повідомленні.



Під час пожежі на острові Хортиця врятували косулю / Фото ДСНС Запоріжжя

Рятувальники напоїли та облили її водою і передали працівникам заповідника. Там вона отримає належний догляд і після повного відновлення тваринку випустять у ліс.



Рятувальники надали необхідну допомогу тварині / Фото ДСНС Запоріжжя

ДСНС нагадала, що наразі в Україні діє надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Тож відвідувати лісові масиви, а тим паче розпалювати там багаття, заборонено.