Вместе играют и коммуницируют: какие породы кошек легко уживаются с собаками

Часто хозяева собак, когда хотят привести домой еще и котика, переживают по поводу коммуникации животных. Чтобы четырехлапые смогли вместе уживаться, стоит знать, какие породы кошек более дружелюбны к собакам.

Абисинская кошка

Обычно их очень легко держать дома, ведь они активны и игривы. Кроме того, это очень социальная, любящая и ласковая порода, которая ладит с собаками, кошками и другими животными.

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Абиссинская кошка / Фото Getty Images

Американская короткошерстная кошка

Очень умная, спокойная кошка, живущая в гармонии с собаками и другими домашними животными. Хотя эта порода довольно тихая, но они уверены в себе и могут начать играть с собаками сразу после знакомства.



Американская короткошерстная / Фото Adobe Stock

Бирманская кошка

Спокойная кошка, но совсем незастенчивая. Хоть по своей природе она непринуждённа, однако известна тем, что любит играть в "принеси". Помимо развлечений с хозяином, бирманская кошка может спокойно бегать рядом с собакой.



Бирманская кошка / Фото DinoAnimals.com

Бомбейская кошка

Очень активный кот, любящий всевозможные игры. Он очень ласков и любит встречать гостей. Может иметь крепкую связь, как с кем-то из хозяев, так и с собаками.



Бомбейская кошка / Фото besthqwallpapers

Японский бобтейл

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Социальная кошка, особенно хорошо общающаяся с детьми. Их нежный и преданный темперамент делает их идеальным членом семьи для тех, у кого есть собаки.



Японский бобтейл / Фото MyCatBreeds

Мэйн-кун

Нежный гигант, известный тем, что его темперамент очень похож на собачий. Однако это милые, доброжелательные четырехлапые, которые также любят объятия и играть с хозяевами. Эта порода кошек обычно уживается со всеми животными, включая собак.



Мейн-кун / Фото Shutterstock

Норвежская лесная кошка

Норвежская лесная кошка большая и мускулистая, поэтому очень напоминает породу мейн-кун. Это добрый, любящий и нежный кот с сильнейшим инстинктом воспитания. Они любят хозяев, но не всегда желают внимания.

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Эта порода уживается со всеми членами семьи, в том числе и собаками. Однако сначала ей может понадобиться время, чтобы привыкнуть.



Норвежская лесная / Фото MyCatBreeds

Регдолл

Эту породу называют Рэгдолл из-за их поведения похожей на куклу. Стоит взять кошку на руки, как почувствуете, что она полностью расслабилась.



Регдолл / Фото Playground Ragdolls

Это идеальная порода для семей с детьми. Их даже иногда называют "щенками", поскольку они любят следить за окружающими людьми и играть в похожие игры. Для них не будет проблемой жить вместе с собакой в доме.