Абісинська кішка
Зазвичай їх дуже легко тримати вдома, адже вони активні та грайливі. Кірм того, це дуже соціальна, любляча та ласкава порода, яка ладнає з собаками, кішками та іншими тваринами.
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Абісинська кішка / Фото Getty Images
Американська короткошерста кішка
Дуже розумна, спокійна кішка, яка живе в гармонії з собаками та іншими домашніми тваринами. Хоча ця порода досить тиха, проте вони впевнені в собі й можуть почати грати з собаками одразу після знайомства.
Американська короткошерста / Фото Adobe Stock
Бірманська кішка
Спокійна кішка, але зовсім не дуже сором’язлива. Хоч за своєю природою вона невимушена, проте відома тим, що любить грати в "принеси". Крім розваг з господарем, бірманська кішка може спокійно бігати поруч із собакою.
Бірманська кішка / Фото DinoAnimals.com
Бомбейська кішка
Дуже активний кіт, який любить всілякі ігри. Він дуже ласкавий та полюбляє зустрічати гостей. Може мати міцний звʼязок, як з кимось з господарів, так і з собаками.
Бомбейська кішка / Фото besthqwallpapers
Японський бобтейл
Соціальна кішка, яка особливо добре спілкується з дітьми. Їх ніжний і відданий темперамент робить їх ідеальним членом сім'ї для тих, хто має собак.
Японський бобтейл / Фото MyCatBreeds
Мейн-кун
Ніжний гігант, який відомий тим, що має темперамент дуже схожий до собак. Проте це милі, доброзичливі чотирилапі, які також люблять обійми та гратися з господарями. Ця порода кішок зазвичай уживається з усіма тваринами, включаючи собак.
Мейн-кун / Фото Shutterstock
Норвезька лісова кішка
Норвезька лісова кішка велика і мускулиста, тому дуже нагадує породу мейн-кун. Це добрий, люблячий і ніжний кіт з сильним інстинктом виховання. Вони люблять господарів, але не завжди хочуть уваги.
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Ця порода уживається зі всіма членами родини, в тому числі й собаками. Проте на початку їй може знадобитися час, аби звикнути.
Норвезька лісова / Фото MyCatBreeds
Регдолл
Цю породу називають Регдолл через їх поведінку схожу на ляльку. Варто взяти кішку на руки, як відчуєте, що вона повністю розслабилася.
Регдолл / Фото Playground Ragdolls
Це ідеальна порода для сімей з дітьми. Їх навіть іноді називають "цуценятами", оскільки вони люблять стежити за людьми навколо та грати в схожі ігри. Для них не буде проблемою жити разом із собокаю в домі.