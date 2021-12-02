Абисинская кошка
Обычно их очень легко держать дома, ведь они активны и игривы. Кроме того, это очень социальная, любящая и ласковая порода, которая ладит с собаками, кошками и другими животными.
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Абиссинская кошка / Фото Getty Images
Американская короткошерстная кошка
Очень умная, спокойная кошка, живущая в гармонии с собаками и другими домашними животными. Хотя эта порода довольно тихая, но они уверены в себе и могут начать играть с собаками сразу после знакомства.
Американская короткошерстная / Фото Adobe Stock
Бирманская кошка
Спокойная кошка, но совсем незастенчивая. Хоть по своей природе она непринуждённа, однако известна тем, что любит играть в "принеси". Помимо развлечений с хозяином, бирманская кошка может спокойно бегать рядом с собакой.
Бирманская кошка / Фото DinoAnimals.com
Бомбейская кошка
Очень активный кот, любящий всевозможные игры. Он очень ласков и любит встречать гостей. Может иметь крепкую связь, как с кем-то из хозяев, так и с собаками.
Бомбейская кошка / Фото besthqwallpapers
Японский бобтейл
Социальная кошка, особенно хорошо общающаяся с детьми. Их нежный и преданный темперамент делает их идеальным членом семьи для тех, у кого есть собаки.
Японский бобтейл / Фото MyCatBreeds
Мэйн-кун
Нежный гигант, известный тем, что его темперамент очень похож на собачий. Однако это милые, доброжелательные четырехлапые, которые также любят объятия и играть с хозяевами. Эта порода кошек обычно уживается со всеми животными, включая собак.
Мейн-кун / Фото Shutterstock
Норвежская лесная кошка
Норвежская лесная кошка большая и мускулистая, поэтому очень напоминает породу мейн-кун. Это добрый, любящий и нежный кот с сильнейшим инстинктом воспитания. Они любят хозяев, но не всегда желают внимания.
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Эта порода уживается со всеми членами семьи, в том числе и собаками. Однако сначала ей может понадобиться время, чтобы привыкнуть.
Норвежская лесная / Фото MyCatBreeds
Регдолл
Эту породу называют Рэгдолл из-за их поведения похожей на куклу. Стоит взять кошку на руки, как почувствуете, что она полностью расслабилась.
Регдолл / Фото Playground Ragdolls
Это идеальная порода для семей с детьми. Их даже иногда называют "щенками", поскольку они любят следить за окружающими людьми и играть в похожие игры. Для них не будет проблемой жить вместе с собакой в доме.