Владельцы "обуздали" своих животных забавными способами: курьезные фото
Источник:Reddit
Домашние животные иногда бывают очень хитрыми. Однако их хозяева сумели перехитрить своих котиков и собачек и навести дома порядок.
Если ваш кот не считает себя хозяином в доме – проверьте, точно ли у вас есть кот. Песики тоже умеют диктовать свои правила и заставлять хозяев делать то, чего хочет четвероногий. Однако эти суровые и мужественные люди сумели показать, кто в доме главный – смотрите забавную подборку фото.
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1. Вы не пройдете
Чтобы песики не ходили на кухню, пока владелец готовит еду, он соорудил вот такой барьер.
Фото @RookieRaceline / Reddit
2. Боится грома
Этот гигант боится молнии и грома. Поэтому ему сделали вот такую "берлогу".
Фото @Emptydata_Enzo / Reddit
3. Цифровая манипуляция
Чтобы иметь возможность заряжать клавиатуру от солнца, владельцу пришлось положить на подоконник еще одну, чтобы обмануть котика.
Фото @andricathere / Reddit
4. Когда пес отказался носить воротник
А вот эту симпатичную игрушку он надел с удовольствием.
Фото @pokitgiraffe / Reddit
5. Чтобы не билась головой
В этой кошечки есть проблемы с развитием и она часто ударяется головой. Владелица сделала ей шлем.
Фото @-twistedflatcat- / Reddit
6. Спрятала нитки
Так женщина спасает свою пряжу от надоедливого кота.
Фото @stinksnots / Reddit
7. Не хотел спать в лежанке
Но после того, как владелец постелил туда свою рубашку, кот спит только там.
Фото @HSrandom420 / Reddit
8. Милые носки
Чтобы собака не разлизывала рану после операции, ей надели носки.
Фото @FinNerDDInNEr / Reddit
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9. Приучили к переноске
Переноска всегда стоит открытая и кошечка может в ней спать. Потом, когда нужно отнести животное куда-то, с этим никогда не возникает проблем.
Фото @SinglePringleMingle / Reddit