Если ваш кот не считает себя хозяином в доме – проверьте, точно ли у вас есть кот. Песики тоже умеют диктовать свои правила и заставлять хозяев делать то, чего хочет четвероногий. Однако эти суровые и мужественные люди сумели показать, кто в доме главный – смотрите забавную подборку фото.

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1. Вы не пройдете

Чтобы песики не ходили на кухню, пока владелец готовит еду, он соорудил вот такой барьер.

Владельцы ликвидировали своих животных забавным способом
Фото @RookieRaceline / Reddit

2. Боится грома

Этот гигант боится молнии и грома. Поэтому ему сделали вот такую "берлогу".

Владельцы ликвидировали своих животных забавным способом
Фото @Emptydata_Enzo / Reddit

3. Цифровая манипуляция

Чтобы иметь возможность заряжать клавиатуру от солнца, владельцу пришлось положить на подоконник еще одну, чтобы обмануть котика.

Владельцы ликвидировали своих животных забавным способом
Фото @andricathere / Reddit

4. Когда пес отказался носить воротник

А вот эту симпатичную игрушку он надел с удовольствием.

Владельцы ликвидировали своих животных забавным способом
Фото @pokitgiraffe / Reddit

5. Чтобы не билась головой

В этой кошечки есть проблемы с развитием и она часто ударяется головой. Владелица сделала ей шлем.

Владельцы ликвидировали своих животных забавным способом
Фото @-twistedflatcat- / Reddit

6. Спрятала нитки

Так женщина спасает свою пряжу от надоедливого кота.

Владельцы ликвидировали своих животных забавным способом
Фото @stinksnots / Reddit

7. Не хотел спать в лежанке

Но после того, как владелец постелил туда свою рубашку, кот спит только там.

Владельцы ликвидировали своих животных забавным способом
Фото @HSrandom420 / Reddit

8. Милые носки

Чтобы собака не ​​разлизывала рану после операции, ей надели носки.

Владельцы ликвидировали своих животных забавным способом
Фото @FinNerDDInNEr / Reddit

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9. Приучили к переноске

Переноска всегда стоит открытая и кошечка может в ней спать. Потом, когда нужно отнести животное куда-то, с этим никогда не возникает проблем.

Владельцы ликвидировали своих животных забавным способом
Фото @SinglePringleMingle / Reddit