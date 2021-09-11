Якщо ваш кіт не вважає себе хазяїном у домі – перевірте, чи точно у вас є кіт. Песики теж вміють диктувати свої правила й змушувати господарів робити те, чого хоче чотирилапий. Однак ці суворі та мужні люди зуміли показати, хто у домі головний – дивіться кумедну підбірку фото.

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1. Ви не пройдете

Щоб песики не ходили на кухню, поки власник готує їжу, він спорудив ось такий бар'єр.



Фото @RookieRaceline / Reddit

2. Боїться грому

Цей гігант боїться блискавки та грому. Тому йому зробили ось такий "барліг".



Фото @Emptydata_Enzo / Reddit

3. Цифрова маніпуляція

Щоб мати змогу заряджати клавіатуру від сонця, власнику довелося покласти на підвіконня ще одну, щоб обдурити котика.



Фото @andricathere / Reddit

4. Коли пес відмовився носити комір

А ось цю симпатичну іграшку він одягнув із задоволенням.



Фото @pokitgiraffe / Reddit

Не так багато речей є важливішими за здоров'я та щастя ваших улюбленців. Для того, щоб бути здоровими та енергійними, їм потрібна справді якісна їжа. Purina® створена спеціально для того, щоб задовольнити усі потреби тварин.

5. Щоб не билася головою

У цієї кішечки є проблеми із розвитком і вона часто вдаряється головою. Власниця зробила їй шолом.



Фото @-twistedflatcat- / Reddit

6. Заховали нитки

Так жінка рятує свою пряжу від надокучливого котика.



Фото @stinksnots / Reddit

7. Не хотів спати у лежанці

Але після того, як власник постелив туди свою сорочку, кіт спить тільки там.



Фото @HSrandom420 / Reddit

8. Милі шкарпетки

Щоб песик не розлизував рану після операції, йому одягнули шкарпетки.



Фото @FinNerDDInNEr / Reddit

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9. Привчили до переноски

Переноска завжди стоїть відкрита й кішечка може у ній спати. Потім, коли потрібно віднести тварину кудись, із цим ніколи не виникає проблем.





Фото @SinglePringleMingle / Reddit