Вагітній лінивиці подарували м'яку іграшку: наймиліше фото дня

Самицю звати Лайтнінг. Оскільки вона стане мамою вперше, у неї ще немає навичок догляду за дитям.

Дізнайтеся Перший рік життя собаки: що важливо знати кожному власнику

Звикає до майбутнього дитинчати

Саме тому їй чіпляють на живіт крихітного плюшевого лінивця. Самиця проводить так деякий час, звикаючи до малюка на своєму тілі.



Лінивиця Лайтнінг звикає до майбутнього малюка / Фото Cincinnati Zoo

Коли іграшку знімають та одягають, самиця також звикає до працівників зоопарку. Потім вони зможуть взяти справжнього малюка для огляду й медичного обстеження – це не викличе стресу в матусі.

Пологи мають відбутися у найближчих 2 тижні. Працівники зоопарку Цинциннаті з нетерпінням очікують на появу малюка-лінивця.

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додавання корисних речовин, які так потрібні тваринкам.

Двопалі лінивці виношують малюків близько 11,5 місяців. Перших 4 місяці вони висять на шерсті матері. Тільки у 5 місяців тваринки починають харчуватися самостійно. Малюки залишаються біля мами протягом 2 років.

Джерело: виношують малюків близько 11,5 місяців. Перших 4 місяці вони висять на шерсті матері. Тільки у 5 місяців тваринки починають харчуватися самостійно. Малюки залишаються біля мами протягом 2 років.Джерело: Вікіпедія

У зоопарку придумали лотерею

Відвідувачам запропонували вгадати, у який день та час народиться маля. Той, хто назве час найточніше, отримає можливість "поспілкуватися" в Zoom-кімнаті з мамою-лінивицею та її дитям.

Вражає У Каліфорнії безлюдними вулицями почали ходити ведмеді

"Вхідний квиток" на участь у лотереї коштує 5 доларів. Ці кошти використають для догляду за лінивцями у зоопарку, а також для підтримки врятованих лінивців у Костариканському інституті лінивців.