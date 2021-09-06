Самку зовут Лайтнинг. Поскольку она станет мамой впервые, у нее еще нет навыков ухода за дитям.
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Привыкает к будущему детенышу
Именно поэтому ей цепляют на живот крошечного плюшевого ленивца. Самка проводит так некоторое время, привыкая к малышу на своем теле.
Лайтнинг привыкает к будущему малышу / Фото Cincinnati Zoo
Когда игрушку снимают и надевают, самка также привыкает и к работникам зоопарка. Затем они смогут взять настоящего малыша для осмотра и медицинского обследования – это не вызовет стресса у матери.
Роды должны состояться в ближайшие 2 недели. Работники зоопарка Цинциннати с нетерпением ожидают появления малыша-ленивца.
Двупалые ленивцывынашивают малышей около 11,5 месяцев. Первые 4 месяца они висят на шерсти матери. Только в 5 месяцев животные начинают питаться самостоятельно. Малыши остаются возле мамы в течение 2 лет.
Источник: Википедия
В зоопарке придумали лотерею
Посетителям предложили угадать, в какой день и время родится малыш. Тот, кто назовет время наиболее точно, получит возможность "пообщаться" в Zoom-комнате с мамой-ленивцем и ее ребенком.
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"Входной билет" на участие в лотерее стоит 5 долларов. Эти средства используют для ухода за ленивцами в зоопарке, а также для поддержки спасенных ленивцев в Костариканском институте ленивцев.