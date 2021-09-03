В евакуйованому туристичному місті на озері Тахо ведмеді та інші дикі тварини максимально використовують безлюдні вулиці. Усе через те, що за декілька миль вирують лісові пожежі.
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Ведмеді безтурботно нишпорять по смітниках, розкидають навколо їжу та спокійно перетинають порожні вулиці. Крім того, навколо них гуляють койоти.
Дивіться відео: ведмеді серед пустих вулиць міста
Відомо, що мешканців міста евакуювали через лісові пожежі. Приблизно 22 тисячі жителів заблокували головну дорогу міста, адже їм було наказано виїхати.
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Лісові пожежі в США: що відомо
- У США вирують 90 природних пожеж, із них 14 – саме у Каліфорнії. Вогонь знищує дерева, чагарники, тварин та будинки довкола.
- Руйнівна пожежа 26 серпня наблизилася до популярного серед туристів озера Тахо. Дим від численних загорянь пробирається до Лос-Анджелеса.
- Мешканців Північної Каліфорнії, які проживають неподалік від осередків пожеж, терміново евакуюють на південь.