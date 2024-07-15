Эксперты предупреждают, что кролики с висячими ушами и короткой головой находятся в опасности из-за распространенного заболевания. Что еще показали результаты – далее в материале!

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Вислоухие кролики страдают из-за проблем со здоровьем

Результаты исследования показывают, что неестественная форма тела, а также неправильное питание и неадекватные физические упражнения тесно связаны со здоровьем животных. Отметим, что из 162 000 кроликов:

80% короткоголовые;

16,8% среднеголовые;

3,5 % длинноголовые.

Исследователи отмечают, длинноголовые кролики по форме тела больше всего похожи на диких кроликов. Это также указывает на то, насколько сильно люди изменили животных, которые сегодня живут у нас как домашние животные, по сравнению с их первоначальной естественной формой тела.

Результаты исследования также указывают на то, что кролики с более короткими головами имели более высокий риск развития аномалий слезных протоков и нарушений шерсти. Команда также обнаружила, что 57% кроликов были вислоухими - особенность, которая редко встречается в дикой природе.

Более ранние исследования уже показали, что вислоухие кролики более подвержены риску избыточного накопления серы и боли в ушах, а также имеют более короткую продолжительность жизни.



Вислоухие кролики страдают из-за проблем со здоровьем / Фото Royal Veterinary College

Одними из самых распространенных заболеваний у кроликов были ногти, переросшие, задние зубы и ожирение - все это может быть связано с ограниченными физическими упражнениями и неестественным питанием.

Исследование также показало, что средний домашний кролик весил 2,26 килограмма и имел пятилетнюю продолжительность жизни.

Как улучшить жизнь кроликов?

Эксперты также дали несколько советов владельцам кроликов. Они рекомендуют кормить любимцев преимущественно сеном или травой хорошего качества, а также дополнительными коммерческими кормами в небольших количествах, фруктами и морковью, но только как периодические лакомства.

Кроликов также следует поощрять к физическим упражнениям, предоставляя им доступ к большому, защищенному от хищников пространству.