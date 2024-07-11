Ученые ответили на этот вопрос. На планете есть единственное существо, способное перемещать вес, намного больше веса собственного тела.

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На Земле есть существо значительно сильнее, чем африканский слон

В недавнем исследовании, проведенном для документального фильма National Geographic, ученые обнаружили, что медведи гризли способны поднять 315-килограммовый мусорный бак, демонстрируя свою огромную силу. Впрочем, ученые признают, что им вряд ли удавалось застать животное за этим действием.

Сереброспинные гориллы, которые демонстрируют удивительную силу, считаются сильнее любого медведя на Земле. Благодаря своим чрезвычайно сильным рукам, предназначенным для ходьбы, лазания и размахивания, эти величественные создания могут поднимать удивительный вес 800 килограммов.

Но самым сильным из всех животных считается африканский кустарниковый слон, способный переносить до 9 000 килограммов, используя только хобот. Они значительно сильнее синих китов, самых больших животных на Земле. Проанализировав 22 различных вида китообразных, ученые подсчитали, что синий кит может приложить силу примерно 6 300 килограммов.



Африканский кустарниковый слон / Фото NatGeo

Размер не имеет значения

Неожиданным открытием стало то, что, несмотря на свою огромную силу, африканские слоны могут перемещать только предметы, которые в полтора раза превышают их собственный вес. Это ограничение побудило ученых исследовать роль насекомых в перемещении тяжелых предметов в животном мире.

Оказалось, что скарабей-переносчик навозного жука способен тянуть вес, который в 1 141 раз превышает его собственный. Это открытие закрепило за навозным жуком звание безоговорочного лидера и самого сильного существа на планете. В ряды миниатюрных существ с исключительной силой относительно веса тела присоединяются муравьи-листорезы и жуки-носороги, которые поддерживаются удивительно прочным экзоскелетом.