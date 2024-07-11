Учені відповіли на це запитання. На планеті є єдина істота, здатна переміщати вагу, набагато більшу за вагу власного тіла.

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На Землі є істота значно сильніша, ніж африканський слон

У нещодавньому дослідженні, проведеному для документального фільму National Geographic, вчені виявили, що ведмеді гризлі здатні підняти 315-кілограмовий сміттєвий бак, демонструючи свою величезну силу. Втім, учені визнають, що їм навряд чи вдавалося застати тварину за цією дією.

Срібноспинні горили, які демонструють дивовижну силу, вважаються сильнішими за будь-якого ведмедя на Землі. Завдяки своїм надзвичайно сильним рукам, призначеним для ходьби, лазіння та розмахування, ці величні створіння можуть підіймати дивовижну вагу 800 кілограмів.

Але найсильнішим з усіх тварин вважається африканський чагарниковий слон, здатний переносити до 9 000 кілограмів, використовуючи тільки хобот. Вони значно сильніші за синіх китів, найбільших тварин на Землі. Проаналізувавши 22 різних види китоподібних, вчені підрахували, що синій кит може прикласти силу приблизно 6 300 кілограмів.



Африканський чагарниковий слон / Фото NatGeo

Розмір не має значення

Несподіваним відкриттям стало те, що, попри свою величезну силу, африканські слони можуть переміщати лише предмети, які в півтора раза перевищують їхню власну вагу. Це обмеження спонукало вчених дослідити роль комах у переміщенні важких предметів у тваринному світі.

Виявилося, що скарабей-перенощик гнойового жука здатен тягнути вагу, яка в 1 141 раз перевищує його власну. Це відкриття закріпило за гнойовим жуком звання беззаперечного лідера і найсильнішої істоти на планеті. До лав мініатюрних істот з винятковою силою відносно ваги тіла приєднуються мурахи-листорізи та жуки-носороги, які підтримуються напрочуд міцним екзоскелетом.