Це перший випадок в історії, коли така поведінка була задокументована. Дивовижні кадри було знято у водах Тимору-Лешті.
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Карликового синього кита зняли за спорожненням кишківника
В рамках революційного наукового досягнення дослідники зняли на відео карликових синіх китів, які займаються інтимною поведінкою, яку ніколи раніше не бачили. На безпрецедентних відеокадрах видно, як кити активно шукають собі пару в безмежному океані та спорожняють кишківник.
Унікальні кадри, по суті, стали апогеєм десятирічного проєкту громадянської науки в регіоні,
– кажуть автори дослідження.
Карликові сині кити (Balaenoptera musculus brevicauda) – тропічний підвид синіх китів. Представники цього виду завдовжки приблизно на 10 метрів менші за найбільших тварин у світі, водночас вони все ще є одними з найбільших істот планети, сягаючи в довжину близько 124 метрів.
Їх приваблює ця частина світу, тому що вони здійснюють щорічну міграцію між південною Австралією і морем Банда, здійснюючи веселу подорож завдовжки 5000 кілометрів через води Тімора-Лешті.
Два дорослих карликових кити займаються інтимним залицянням: дивіться відео
Попри величезні розміри карликових синіх китів, науці відносно мало відомо про їхню репродуктивну поведінку, а також поведінку під час отелення, що робить будь-яке спостереження важливим.
За словами керівника дослідження, морського еколога з університету Чарльза Дарвіна Карен Едівейн, води Тімора-Лешті становлять науковий інтерес, адже саме тут вченим вдалося спостерігати за новонародженими китами, самками, що годують, а також "закоханими" парочками, що перебувають у процесі залицяння.
Що вчені зафіксували?
У результаті вченим вдалося дізнатися більше про найбільшу й одну з найпотаємніших тварин в океані. Дослідникам вдалося зафіксувати кадри шлюбного залицяння. Але навіть це ще не все. За допомогою дрона вченим також вдалося закарбувати один із біологічних процесів гігантів – спорожнення кишківника.
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Відео спорожнення кишківника може здатися не настільки захопливим, проте вчені кажуть, що це не так – по-перше, воно дає змогу краще зрозуміти біологію китів, а, по-друге, доводить, що карликові сині кити живляться у водах Тімора-Лешті.