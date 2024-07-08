Для цього команда з Університету Квінсленду використовувала фото, зроблені дронами, і зразки жиру, які були зібрані у морських гігантів під час їхньої міграції у 2020 і 2021 роках. Ці дані допомогли оцінити здоров'я виду під час безпрецедентних змін у людській діяльності.

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Коли горбаті кити були найщасливішими в океані?

Ця популяція горбатих китів змогла найуспішніше відновитися після китобійного промислу, внаслідок якого загинула неймовірна кількість китів. У рамках нового дослідження вчені прагнули використати новітні інструменти, щоб оцінити здоров'я китів.

Фото, отримані з дронів, дали змогу оцінити розмір і стан тіл китів. Ці дані є важливими показниками запасів енергії, що використовуються під час тривалої щорічної міграції та інтенсивного періоду розмноження,

– йдеться у повідомленні.

Водночас аналіз зразків китового жиру та шкіри дозволяє дослідникам оцінити гормональні профілі та експресію генів, пов'язаних зі стресом, енергетичними запасами та імунним здоров'ям цих морських тварин.

Результати дослідження вказують на значне зниження концентрації кортизолу у горбатих китів у 2021 році порівняно з 2020 роком. На думку дослідника Лінскі, ці фізіологічні зміни свідчать про зменшення екологічних стресів протягом двох років пандемії COVID-19.

Автори дослідження вважають, що на покращення здоров'я китів вплинули одразу кілька факторів, а саме:

зсув клімату в бік більш прохолодного Ла-Нінья;

драматичні зміни в діяльності людини під час пандемії.

Дослідники також визначили фактор, що сприяє зниженню рівня гормонів стресу в антарктичних китів: зменшення забруднювальних речовин у певних водоймах, де кити харчуються.