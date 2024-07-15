Експерти попереджають, що кролики з висячими вухами й короткою головою перебувають у небезпеці через поширене захворювання. Що ще показали результати – далі у матеріалі!

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Висловухі кролики страждають через проблеми зі здоров'ям

Результати дослідження показують, що неприродна форма тіла, а також неправильне харчування і неадекватні фізичні вправи тісно пов'язані зі здоров'ям тварин. Зазначимо, що зі 162 000 кроликів:

80% короткоголові;

16,8% середньоголові;

3,5 % довгоголові.

Дослідники зазначають, довгоголові кролики за формою тіла найбільше схожі на диких кроликів. Це також вказує на те, наскільки сильно люди змінили тварин, які сьогодні живуть у нас як домашні тварини, порівняно з їхньою первісною природною формою тіла.

Результати дослідження також вказують на те, що кролики з коротшими головами мали вищий ризик розвитку аномалій слізних проток і порушень шерсті. Команда також виявила, що 57% кроликів були висловухими — особливість, яка рідко зустрічається в дикій природі.

Більш ранні дослідження вже показали, що висловухі кролики більш схильні до ризику надлишкового накопичення сірки й болю у вухах, а також мають коротшу тривалість життя.



Висловухі кролики страждають через проблеми зі здоров'ям / Фото Royal Veterinary College

Одними з найпоширеніших захворювань у кроликів були нігті, що переросли, задні зуби та ожиріння — все це може бути пов'язано з обмеженими фізичними вправами та неприродним харчуванням.

Дослідження також показало, що середній домашній кролик важив 2,26 кілограма і мав п'ятирічну тривалість життя.

Як покращити життя кроликів?

Експерти також дали кілька порад власникам кроликів. Вони рекомендують годувати улюбленців переважно сіном або травою хорошої якості, а також додатковими комерційними кормами в невеликих кількостях, фруктами та морквою, але лише як періодичні ласощі.

Кроликів також слід заохочувати до фізичних вправ, надаючи їм доступ до великого, захищеного від хижаків простору.