В Виннице вылупилось 4 птенцов черного лебедя: чем удивляют эти птицы – очень милое видео

Пополнение произошло в "Подольском зоопарке", расположенном в Виннице. На странице зоопарка в фейсбуке опубликовали видео с мамой, папой и пушистыми малышами.

В зоопарке рассказывают, что процесс высиживания яиц длится около 6 недель. Сейчас мама и папа не отходят от своих малышей, ведь те еще очень слабенькие и беззащитные.

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Птенцы вылупляются в холодное время года

Родиной черных лебедей является Австралия. Там эти птицы выводят потомство в основном зимой. Вот и в Украине продолжают эту "традицию": привезенные птицы тоже высиживают яйца в холодные месяцы.

Пушистые серенькие "клубочки" еще совсем маленькие и беззащитные. Их лапки еще настолько слабы, что не способны удержать вес тельца, – рассказывают в зоопарке.

Молодые родители постоянно находятся рядом с малышами. Они по очереди бережно ухаживают за птенцами.



Черные лебеди с потомством / Скриншот с видео

В гнезде есть еще 2 яичка

Иногда мама или папа садятся в гнездо – там есть еще 2 яйца.

Яйца самка отложила в начале сентября. С тех пор в вольере царила особая атмосфера. Сотрудники зоопарка пытались не беспокоить будущих родителей, – делятся в зоопарке.

Появления на свет маленьких лебедят в "Подольском зоопарке" ждали несколько лет. 2 года назад лебедям построили домик на воде, но он не понравился им. Самостоятельно построили себе гнездо в кустах под открытым небом.

Когда самка сидела на яйцах, то почти не вставала из гнезда. Работники поставили возле нее миски с едой и водой, чтобы птица не голодала. Будущий папа также заботился о маме: время от времени заменял ее в гнезде, чтобы она могла отдохнуть, поесть и привести себя в порядок.

Пока птицы находятся в открытом вольере, но уже скоро переедут в теплый зимовник.

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Смотрите видео о семье черных лебедей в Подольском зоопарке:

На видео можно услышать уникальный голос чёрных лебедей.

Черные лебеди: что о них известно

В природе черные лебеди обитают в Австралии, на Тасмании, а также в Новой Зеландии. В Европе эти птицы содержатся только в зоопарках и заказниках.

В Европе эти птицы содержатся только в зоопарках и заказниках. Черные лебеди чуть меньше размером, чем известные нам лебеди-шипуны.

Черные лебеди имеют голос, в отличие от шипунов. Своим голосом они могут "приветствовать" друг друга или звать членов своей стаи.

Своим голосом они могут "приветствовать" друг друга или звать членов своей стаи. Многие водные птицы, а также другие виды лебедей, являются перелетными. А черные лебеди не перелетают никуда, всю жизнь живя примерно в одном регионе. Из-за неблагоприятных условий они могут покинуть гнездо и сделать новое, но обычно это происходит в пределах 100 километров от предыдущего места жительства.

Источник: Википедия

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Текст сообщения:

В семье чёрных лебедей из Подольского зоопарка пополнение. После долгого ожидания из яиц, которые самка и самец без устали высиживали около шести недель, один за другим вылупилось четверо птенцов. Пушистые серенькие клубочки еще совсем маленькие и беззащитные. Их лапки еще настолько слабы, что не способны удержать вес тельца. Молодые родители от малышей не отходят. Бережно ухаживают за потомством. Время от времени они по очереди садятся на гнездо, чтобы согреть своим теплом еще два яйца. Яйца отложила самка в начале сентября. С тех пор в вольере царила особая атмосфера. Работники зоопарка пытались не беспокоить будущих родителей. Рождение потомства в семье черных лебедей ждали несколько лет. Два года назад для них построили домик на воде, чтобы молодые птицы учились гнездиться. Впрочем, комфортный дом лебеди не облюбовали. Построили свое гнездо, в кустах под открытым небом. Когда самка отложила яйца, из гнезда практически не вставала. Чтобы будущая мама не голодала, работники зоопарка поставили рядом с гнездом миску с кормом и водой. Не забывал заботиться о своей половинке и будущий отец. Время от времени он подходил к гнезду и менял лебедицу, чтобы та могла отдохнуть и привести себя в порядок. Черные лебеди – птицы, выбирающие себе пару на всю жизнь. Они вместе строят гнездо, высиживают потомство, а затем вместе ухаживают за птенцами. На родине черных лебедей, в Австралии, потомство в семье этих птиц появляется преимущественно в зимний период. Австралийский ритм жизни сохраняют и выводят своих птенцов в холодное время года и птицы, привезенные в Европу. Поскольку холодная, влажная погода в конце осени и зимой может нанести вред здоровью птенцов, лебедицу с потомством вскоре переведут в теплый зимовник. А пока у винничан и гостей города есть возможность увидеть первые шаги малышей в открытом вольере.