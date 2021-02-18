Собака длительное время бегала по улицам, пока не упала в заброшенный колодец. Спасатели сумели достать напуганное животное.

Породистый пес, вероятно, потерялся. Он длительное время бегал по улицам города, а затем провалился в заброшенный кабельный колодец.

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Пес бегал по улицам города без присмотра / Фото ДСНС

Неравнодушные прохожие попытались достать собаку собственными силами, однако не смогли. Тогда люди вызвали чрезвычайников.

Чрезвычайники спустились к напуганному животному, подняли его на поверхность и отпустили. Надеемся, что владелец или новый хозяин для "находки" все-таки найдется, – сообщают спасатели.