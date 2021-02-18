Собака тривалий час бігав вулицями, аж поки не впав у занедбаний колодязь. Рятувальники зуміли дістати налякану тварину.

Породистий пес, ймовірно, загубився. Він тривалий час бігав вулицями міста, а потім провалився у занедбаний кабельний колодязь.

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Пес бігав вулицями міста без нагляду / Фото ДСНС

Небайдужі перехожі спробували дістати собаку власними силами, однак не змогли. Тоді люди викликали надзвичайників.

Надзвичайники спустилися до наляканої тварини, підняли її на поверхню та відпустили. Сподіваємося, що власник або новий господар для знайди все-таки знайдеться, – повідомляють рятувальники.