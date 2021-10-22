В тиктоке есть профиль, который рассказывает все о жизни целого семейства летяг. Их владелец занимается разведением и воспитанием этих животных и часто публикует забавные видео.

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Маленькая белка-летяга Юпитер

Одна из самых молодых белочек – беленькая Юпитер. В тиктоке ее владелец показывал малышей с самого рождения, поэтому подписчики видели ее рост.

Недавно она прославилась на весь мир благодаря своему писку. Видео с тем, как кроха Юпитер разговаривает, набрало более 10 миллионов просмотров, став мегапопулярным.

Юпитер – ловкая белочка, которая быстро бегает деревьями за лакомство. В комментариях к видео пользователи умиляются ее магически большими глазами и трогательной мордочкой.

Интересные факты о белках-летягах

Источник: Википедия

Летучие белки получили свое прозвище за то, что они могут умело парить между деревьями, преодолевая значительное расстояние. Это возможно из-за того, что зверьки имеют достаточно большие перепонки, которые связывают их передние и задние лапы .



Белка-летяга в полете / Фото с animalreader

Белки-летяги принадлежат к семейству грызунов. Они очень похожи на обычных белок. Впрочем, отличает их широкая складка кожи, которая присутствует между лапами. Эта складка является своеобразным парашютом, когда белка расправляет лапы.

Как белки-летяги прыгают с помощью крыльев: смотрите видео

Летучая белка имеет достаточно маленькие размеры от 12 до 23 сантиметров в длину. С этой длины от 11 до 13 сантиметров занимает только хвост.

Голова животного круглой формы, а глаза необычно большие и полностью черные. Задняя пара лап больше по длине, чем передняя. На концах каждой лапы есть небольшие когти, заостренные к концу.

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Основной рацион белок-летяг составляют молодые почки на деревьях, иногда кора дерева и мелкие жучки.

Белки-летяги часто становятся домашними любимцами. Приручить удалось вид южных летучих белок, которых вырастили в неволе.

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