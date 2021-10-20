Что было раньше – яйцо или курица? Ответить на этот вопрос мы не сможем, но рассказать об удивительных яйцха, которые создала эволюция – охотно!

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Яйца-смайлики

Жизнерадостные мордочки со временем превратятся в менее приятных клопов.

То, что выглядит ртом, на самом деле является линией перелома, которая проходит по верхней части яйцеклетки. Когда клоп готов появиться, яйцо открывается, как люк,

– рассказывает биолог Мария Джустамонд.



Яйца клопов выглядят, словно смайлики / Фото Minden Pictures

Яйца-орешки

Такая замечательная маскировка помогает маленьким насекомым-палочкам избегать нападений хищников. У этих созданий есть естественный враг – осы-паразиты, чьи личинки разоряют кладки яиц. Чтобы противостоять осам, некоторые виды насекомых-палочек выработали яйца, очень похожи на орешки дуба или орешника.

Эмбрионы насекомых-палочек маскируются под орешки​ / Фото Minden Pictures

Феромоны, которые производят эти яйца, привлекают муравьев. Они думают, что оболочки – настоящие орешки, и забирают их в гнезда, где насекомые-палочки спокойно развиваются.

Яйца-лодочки

Связываясь специальными волокнами, яйца некоторых видов комаров образуют своеобразный плот, который плавает на поверхности воды. Специальные белки не позволяют воды потопить "челнок" и дают яйцам оставаться на плаву.

Вогнутые края "челнока" спасают потомство от бурной воды / Фото Minden Pictures

Яйца под охраной

Гигантский водяной клоп – безжалостное и прожорливое насекомое величиной с человеческую ладонь. И все же у клопа также есть родительские чувства. Когда самка откладывает ему на спину яйца, он добросовестно охраняет их. Когда детеныши вылупляются из яиц, самец снова ищет себе пару.

Клоп переносит потомство на спине и завоевывает внимание самок / Фото Minden Pictures

На самом деле такое украшение в виде яиц на спине клопа удивительно хорошо привлекает самок. Ученые предполагают, что яйца могут выступать аналогом яркой расцветки у птиц.

С мамой – безопаснее

Также под охраной находятся и яйца тихоокеанского осьминога. Самка откладывает более 50 тысяч яиц за раз, а затем ревностно защищает их от хищников. Одно яйцо по размеру похоже на рисовое зернышко. Самка осьминога лично прикрепляет каждое нитям в подводной пещере, а затем тщательно очищает их от паразитов и водорослей. Также мать постоянно регулирует поток кислородной воды, которая помогает эмбрионам развиваться.

Осьминог хранит яйца до самой смерти / Фото Minden Pictures

Защищая потомство самка полностью отказывается от охоты, изнуряя себя. В конце концов, мать многочисленного потомства умирает, однако маленькие осьминоги будут жить.

Акульи яйца

Д, акулы – это огромные рыбы, и они откладывают яйца. Но оболочки, в которых развиваются плоды – непростые. Они выглядят, как прозрачные мешочки, через которые проходит кислород. Эмбрион акулы сам отвечает за свою жизнь – ему надо двигать хвостом, промывая воду вокруг оболочки и получая свежий кислород.

У этих яиц есть специфические усики, которые способны облплетаться вокруг растений. Само покрытие чрезвычайно упругое – за это отвечает повышенная концентрация коллагена.



Яйцо акулы выглядит как мешочек с эмбрионом / Фото Minden Pictures

После того, как акула вылупилась из яйца, остатки "мешочков" вымываются на берег. Люди, которые находят остатки яиц, называют их "кошельками русалки".

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Массовый нерест

Некоторые виды кораллов синхронизируются с морскими приливами и расположением Луны – когда наступает нужное время, они выпускают в воду миллионы яиц. Создавая гигантский нерест, кораллы обеспечивают хищников большим количеством пищи, чем они могут съесть. Таким образом кораллы увеличивают шансы выжить хотя бы части своего потомства.

Кораллы выпускают в воду миллионы яиц / Фото Minden Pictures

Почему кораллов становится меньше

Массовый нерест кораллов нарушился из-за изменения климата и болезни рифов. Популяция кораллов катастрофически уменьшилась. Чтобы сохранить рифы от уничтожения, исследователи берегут их на закрытых территориях или в аквариумах. Ученые надеются, что резервуарные рифы можно будет привить для лучшего иммунитета от экологических катастроф.

Яйца-путешественники

Стеклянная лягушка откладывает яйца на нижней стороне листа, расположенного рядом с водоемом. Лягушка-самец охраняет потомство, пока оно не упадет в воду. Этот вид производит совсем немного яиц, поэтому их защита чрезвычайно важна для самца.



Самец сторожит своих потомков, пока они не упадут в воду / Фото Minden Pictures

Тело стеклянной лягушки полупрозрачное, поэтому его трудно увидеть – как хищнику, так и человеку. Таким образом небольшая популяция продолжает жить в относительной безопасности для себя и своих головастиков.

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Прозрачные яйца

Эмбрионы рыб-присосок развиваются под прозрачной оболочкой. Их тело удивительно хорошо видно – в яйце можно рассмотреть и глаза будущей рыбы, и хвост, обернутый вокруг, и желтое тело, которое выглядит, как яичный желток.



Яйця рыб-присосок прозрачные / Фото Minden Pictures

Этот желток содержит витамины, жиры и минералы – все что нужно для нового поколения. Но желтизну дает не типичный набор веществ, как в курином яйце, а природные пигменты – каротиноиды. Исследователи предполагают, что каротиноиды помогают защищать эмбрионов от повреждений ДНК.