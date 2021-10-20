Что было раньше – яйцо или курица? Ответить на этот вопрос мы не сможем, но рассказать об удивительных яйцха, которые создала эволюция – охотно!

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Яйца-смайлики

Жизнерадостные мордочки со временем превратятся в менее приятных клопов.

То, что выглядит ртом, на самом деле является линией перелома, которая проходит по верхней части яйцеклетки. Когда клоп готов появиться, яйцо открывается, как люк,
– рассказывает биолог Мария Джустамонд.

Яйця-смайлики клопів
Яйца клопов выглядят, словно смайлики / Фото Minden Pictures

Яйца-орешки

Такая замечательная маскировка помогает маленьким насекомым-палочкам избегать нападений хищников. У этих созданий есть естественный враг – осы-паразиты, чьи личинки разоряют кладки яиц. Чтобы противостоять осам, некоторые виды насекомых-палочек выработали яйца, очень похожи на орешки дуба или орешника.

Яйця комах-паличокЭмбрионы насекомых-палочек маскируются под орешки​ / Фото Minden Pictures

Феромоны, которые производят эти яйца, привлекают муравьев. Они думают, что оболочки – настоящие орешки, и забирают их в гнезда, где насекомые-палочки спокойно развиваются.

Яйца-лодочки

Связываясь специальными волокнами, яйца некоторых видов комаров образуют своеобразный плот, который плавает на поверхности воды. Специальные белки не позволяют воды потопить "челнок" и дают яйцам оставаться на плаву.

Яйця комарів Вогнутые края "челнока" спасают потомство от бурной воды / Фото Minden Pictures

Яйца под охраной

Гигантский водяной клоп – безжалостное и прожорливое насекомое величиной с человеческую ладонь. И все же у клопа также есть родительские чувства. Когда самка откладывает ему на спину яйца, он добросовестно охраняет их. Когда детеныши вылупляются из яиц, самец снова ищет себе пару.

Водяний клоп з потомством

Клоп переносит потомство на спине и завоевывает внимание самок / Фото Minden Pictures

На самом деле такое украшение в виде яиц на спине клопа удивительно хорошо привлекает самок. Ученые предполагают, что яйца могут выступать аналогом яркой расцветки у птиц.

С мамой – безопаснее

Также под охраной находятся и яйца тихоокеанского осьминога. Самка откладывает более 50 тысяч яиц за раз, а затем ревностно защищает их от хищников. Одно яйцо по размеру похоже на рисовое зернышко. Самка осьминога лично прикрепляет каждое нитям в подводной пещере, а затем тщательно очищает их от паразитов и водорослей. Также мать постоянно регулирует поток кислородной воды, которая помогает эмбрионам развиваться.

Восьминіг з потомствомОсьминог хранит яйца до самой смерти / Фото Minden Pictures

Защищая потомство самка полностью отказывается от охоты, изнуряя себя. В конце концов, мать многочисленного потомства умирает, однако маленькие осьминоги будут жить.

Акульи яйца

Д, акулы – это огромные рыбы, и они откладывают яйца. Но оболочки, в которых развиваются плоды – непростые. Они выглядят, как прозрачные мешочки, через которые проходит кислород. Эмбрион акулы сам отвечает за свою жизнь – ему надо двигать хвостом, промывая воду вокруг оболочки и получая свежий кислород.

У этих яиц есть специфические усики, которые способны облплетаться вокруг растений. Само покрытие чрезвычайно упругое – за это отвечает повышенная концентрация коллагена.

Акуляче яйце
Яйцо акулы выглядит как мешочек с эмбрионом / Фото Minden Pictures

После того, как акула вылупилась из яйца, остатки "мешочков" вымываются на берег. Люди, которые находят остатки яиц, называют их "кошельками русалки".

Массовый нерест

Некоторые виды кораллов синхронизируются с морскими приливами и расположением Луны – когда наступает нужное время, они выпускают в воду миллионы яиц. Создавая гигантский нерест, кораллы обеспечивают хищников большим количеством пищи, чем они могут съесть. Таким образом кораллы увеличивают шансы выжить хотя бы части своего потомства.

Розмноження коралівКораллы выпускают в воду миллионы яиц / Фото Minden Pictures

Почему кораллов становится меньше


Массовый нерест кораллов нарушился из-за изменения климата и болезни рифов. Популяция кораллов катастрофически уменьшилась. Чтобы сохранить рифы от уничтожения, исследователи берегут их на закрытых территориях или в аквариумах. Ученые надеются, что резервуарные рифы можно будет привить для лучшего иммунитета от экологических катастроф.

Яйца-путешественники

Стеклянная лягушка откладывает яйца на нижней стороне листа, расположенного рядом с водоемом. Лягушка-самец охраняет потомство, пока оно не упадет в воду. Этот вид производит совсем немного яиц, поэтому их защита чрезвычайно важна для самца.

Яйця скляної жаби
Самец сторожит своих потомков, пока они не упадут в воду / Фото Minden Pictures

Тело стеклянной лягушки полупрозрачное, поэтому его трудно увидеть – как хищнику, так и человеку. Таким образом небольшая популяция продолжает жить в относительной безопасности для себя и своих головастиков.

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Прозрачные яйца

Эмбрионы рыб-присосок развиваются под прозрачной оболочкой. Их тело удивительно хорошо видно – в яйце можно рассмотреть и глаза будущей рыбы, и хвост, обернутый вокруг, и желтое тело, которое выглядит, как яичный желток.

Яйця риб-присосок
Яйця рыб-присосок прозрачные / Фото Minden Pictures

Этот желток содержит витамины, жиры и минералы – все что нужно для нового поколения. Но желтизну дает не типичный набор веществ, как в курином яйце, а природные пигменты – каротиноиды. Исследователи предполагают, что каротиноиды помогают защищать эмбрионов от повреждений ДНК.