У тіктоці є профіль, який розповідає усе про життя цілого сімейства летяг. Їхніх власник займається розведенням і вихованням цих тваринок і часто публікує кумедні відео.

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Маленька білка-летяга Юпітер

Одна з наймолодших білочок – біленька Юпітер. У тіктоці її власник показував малечу із самого народження, тож підписники бачили її зростання.

Нещодавно вона прославилася на весь світ завдяки своєму пискоту. Відео із тим, як крихітка Юпітер розмовляє, набрало понад 10 мільйонів переглядів, ставши мегапопулярним.

Юпітер – жвава білочка, яка вправно бігає деревами за смаколик. У коментарях до відео користувачі замиловуються її магічно великими очима і зворушливою мордочкою.

Цікаві факти про білок-летяг

Джерело: Вікіпедія

Летючі білки отримали своє прізвисько за те, що вони можуть вправно парити між деревами, долаючи значну відстань. Це можливо через те, що звірята мають досить великі перетинки, які пов'язують їхні передні і задні лапи.



Білка-летяга у польоті / Фото з animalreader

Білки-летяги належать до сімейства гризунів. Вони дуже схожі на звичайних білок. Втім, відрізняє їх широка складка шкіри, яка присутня між лапами. Ця складка є своєрідним парашутом, коли білка розправляє лапи.

Як білки-летяги стрибають за допомогою крил: дивіться відео

Летюча білка має досить маленькі розміри: від 12 до 23 сантиметрів в довжину. З цієї довжини від 11 до 13 сантиметрів займає тільки хвіст.

Голова тваринки круглої форми, а очі незвично великі і повністю чорні. Задня пара лап більша за довжиною, ніж передня. На кінцях кожної лапи є невеликі кігті, загострені до кінця.

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Основний раціон білок-летяг складають молоді бруньки на деревах, інколи кора дерева і дрібні жучки.

Білки-летяги часто стають домашніми улюбленцями. Приручити вдалося вид південних летючих білок, яких виростили в неволі.

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додаванням корисних речовин, які так потрібні тваринкам.