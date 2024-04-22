Сколько зубов у собак и нужно ли их чистить: ветеринарка дала исчерпывающий ответ

Уход за ротовой полостью собак очень важен. Пренебрежение этим аспектом их здоровья может привести к серьезным инфекциям и быть потенциально опасным для жизни животного. Поэтому стоит знать, как правильно ухаживать.

Сколько зубов у собаки?

Ветеринар Моника Тарантино рассказала, что у щенка 28 молочных зубов, по 14 на верхней и нижней челюсти, из которых 4 клыка, 12 резцов и 12 премоляров. В возрасте 4 – 8 месяцев молочные зубы меняются на постоянные: всего у взрослой собаки должно быть 42 зуба: 20 сверху, 22 снизу.

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Для того чтобы поддерживать здоровье ротовой полости собаки, специалисты рекомендуют регулярно чистить ее специальной зубной щеткой и пастой. По словам ветеринарки, собаки не имеют зубов мудрости, что отличает их от людей.

Почему нужно чистить собаке зубы?

Чистка зубов имеет решающее значение для общего состояния здоровья всех собак, и приучать их к процедуре стоит как можно раньше. Также рекомендуется использовать средства, специально разработанные для животных, чтобы обеспечить эффективный и безопасный уход за их зубами.

Использовать человеческую зубную пасту для чистки зубов собаки категорически запрещено. Специалисты предупреждают, что человеческая зубная паста содержит вредные вещества, которые могут привести к серьезным отравлениям у животных. Чтобы обеспечить безопасность пушистого, надо использовать зубную пасту или гель, специально разработанные для собак, которые безопасны для проглатывания.

Мягкая зубная щетка является одним из лучших методов для достижения качественных результатов чистки. Однако, специалисты рекомендуют пользоваться резиновой щеткой. Некоторые такие модели могут одеваться на палец, что позволяет удобнее контролировать распределение пасты, особенно во рту щенка.

Ветеринарка рассказала как чистить зубы собаки / Фото Unsplash

Эксперты рекомендуют использовать игровое взаимодействие как лучший метод для щенков. Такой подход помогает уменьшить страх и обеспечивает лучший доступ ко всем участкам ротовой полости, способствуя формированию хороших гигиенических привычек с раннего возраста.

Взрослым собакам, которым ранее не чистили зубы и тем, что не хватает социализации, например, спасенным с улицы, для эффективного обучения может потребоваться дополнительное время и терпение. Только после усвоения базовых команд можно оценить успешность обучения.

Заметим, регулярные прогулки имеют важное значение для поддержания здоровья и счастья вашей собаки. Прогулки не только обеспечивают физические упражнения, но и позволяют собаке здорово общаться с другими собаками. Как часто и сколько нужно выгуливать собак – читайте по ссылке!