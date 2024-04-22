Скільки зубів у собаки?

Ветеринар Моніка Тарантіно розповіла, що у цуценя 28 молочних зубів, по 14 на верхній та нижній щелепі, з яких 4 ікла, 12 різців та 12 премолярів. У віці 4 – 8 місяців молочні зуби змінюються на постійні: всього у дорослого собаки має бути 42 зуби: 20 зверху, 22 знизу.

Читайте також Це ненормально: чому собака постійно голодна

Для того, щоб підтримувати здоров'я ротової порожнини собаки, фахівці рекомендують регулярно чистити її спеціальною зубною щіткою та пастою. За словами ветеринарки, собаки не мають зубів мудрості, що відрізняє їх від людей.

Чому потрібно чистити собаці зуби?

Чистка зубів має вирішальне значення для загального стану здоров'я всіх собак, і привчати їх до процедури варто якомога раніше. Також рекомендується використовувати засоби, спеціально розроблені для тварин, щоб забезпечити ефективний і безпечний догляд за їхніми зубами.

Використовувати людську зубну пасту для чищення зубів собаки категорично заборонено. Фахівці попереджають, що людська зубна паста містить шкідливі речовини, які можуть призвести до серйозних отруєнь у тварин. Щоб забезпечити безпеку пухнастого, треба використовувати зубну пасту або гель, спеціально розроблені для собак, які безпечні для ковтання.

М'яка зубна щітка є одним з найкращих методів для досягнення якісних результатів чищення. Проте, фахівці рекомендують користуватися гумовою щіткою. Деякі такі моделі можуть одягатися на палець, що дає змогу зручніше контролювати розподіл пасти, особливо у роті цуценяти.

Ветеринарка розповіла як чистити зуби собаки / Фото Unsplash

Експерти рекомендують використовувати ігрову взаємодію як найкращий метод для цуценят. Такий підхід допомагає зменшити страх і забезпечує кращий доступ до всіх ділянок ротової порожнини, сприяючи формуванню хороших гігієнічних звичок з раннього віку.

Дорослим собакам, яким раніше не чистили зуби і яким бракує соціалізації, наприклад, врятованим з вулиці, для ефективного навчання може знадобитися додатковий час і терпіння. Тільки після засвоєння базових команд можна оцінити успішність навчання.

Зауважимо, регулярні прогулянки мають важливе значення для підтримки здоров'я і щастя вашого собаки. Прогулянки не тільки забезпечують фізичні вправи, але й дозволяють собаці здорово спілкуватися з іншими собаками. Як часто і скільки потрібно вигулювати собак – читайте за посиланням!