Чому собака постійно голодна?

Власникам домашніх тварин рекомендується запланувати візит до ветеринара, якщо їхній собака постійно голодний, попри відсутність інших симптомів і гарне самопочуття.

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У собак, які постійно голодні, також спостерігають ще й такі симптоми:

підвищена спрага і сечовипускання,

блювота або діарея,

зміни у вазі (збільшення або втрата),

зміни форми тіла, наприклад збільшення живота та зменшення м'язів,

харчування непродовольчими товарами.

Причини одержимості собак їжею залишаються незрозумілими. Експерти припускають, що така поведінка може бути пов'язана з психологічними проблемами, такими як стрес або медичні захворювання.

Так, ветеринари назвали деякі з найпоширеніших причин підвищеного апетиту у собак:

психологічні проблеми, такі як тривога або стрес,

поведінка внаслідок поганого харчування,

процес старіння (з віком собаки почнуть більше хотіти їжі),

ліки,

порушення обміну речовин,

паразити/інфекції, які перешкоджають засвоєнню поживних речовин.

Так може проявлятися жадібність собаки

Основною причиною швидкого поглинання їжі у собак є їхня вроджена жадібність. Власникам домашніх тварин рекомендується стежити за взаємодією своїх улюбленців під час їжі, особливо, якщо в домогосподарстві є кілька собак або котів.

Чому собака постійно хоче їсти / Фото Unsplash

У поведінці собак прояв жадібності до їжі зазвичай спостерігається у двох аспектах: страх, що їжу відберуть, і бажання відібрати їжу у сусіда. Для розв'язання цієї проблеми рекомендується годувати тварин окремо, або в різних приміщеннях, або через перегородку, щоб вони не бачили один одного.

У деяких випадках власник може бути винен у тому, що його собака поспішає під час їжі. Наприклад, якщо власник часто запізнюється з роботи, а собака залишається вдома наляканим і голодним, це може призвести до стресу і нестабільної харчової поведінки.

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