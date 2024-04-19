Чому собака постійно голодна?
Власникам домашніх тварин рекомендується запланувати візит до ветеринара, якщо їхній собака постійно голодний, попри відсутність інших симптомів і гарне самопочуття.
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У собак, які постійно голодні, також спостерігають ще й такі симптоми:
- підвищена спрага і сечовипускання,
- блювота або діарея,
- зміни у вазі (збільшення або втрата),
- зміни форми тіла, наприклад збільшення живота та зменшення м'язів,
- харчування непродовольчими товарами.
Причини одержимості собак їжею залишаються незрозумілими. Експерти припускають, що така поведінка може бути пов'язана з психологічними проблемами, такими як стрес або медичні захворювання.
Так, ветеринари назвали деякі з найпоширеніших причин підвищеного апетиту у собак:
- психологічні проблеми, такі як тривога або стрес,
- поведінка внаслідок поганого харчування,
- процес старіння (з віком собаки почнуть більше хотіти їжі),
- ліки,
- порушення обміну речовин,
- паразити/інфекції, які перешкоджають засвоєнню поживних речовин.
Так може проявлятися жадібність собаки
Основною причиною швидкого поглинання їжі у собак є їхня вроджена жадібність. Власникам домашніх тварин рекомендується стежити за взаємодією своїх улюбленців під час їжі, особливо, якщо в домогосподарстві є кілька собак або котів.
Чому собака постійно хоче їсти / Фото Unsplash
У поведінці собак прояв жадібності до їжі зазвичай спостерігається у двох аспектах: страх, що їжу відберуть, і бажання відібрати їжу у сусіда. Для розв'язання цієї проблеми рекомендується годувати тварин окремо, або в різних приміщеннях, або через перегородку, щоб вони не бачили один одного.
У деяких випадках власник може бути винен у тому, що його собака поспішає під час їжі. Наприклад, якщо власник часто запізнюється з роботи, а собака залишається вдома наляканим і голодним, це може призвести до стресу і нестабільної харчової поведінки.
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