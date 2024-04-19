Почему собака постоянно голодная?
Владельцам домашних животных рекомендуется запланировать визит к ветеринару, если их собака постоянно голодна, несмотря на отсутствие других симптомов и хорошее самочувствие.
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У собак, которые постоянно голодны, также наблюдают еще и такие симптомы:
- повышенная жажда и мочеиспускание,
- рвота или диарея,
- изменения в весе (увеличение или потеря),
- изменения формы тела, например увеличение живота и уменьшение мышц,
- питание непродовольственными товарами.
Причины одержимости собак едой остаются непонятными. Эксперты предполагают, что такое поведение может быть связано с психологическими проблемами, такими как стресс или медицинские заболевания.
Так, ветеринары назвали некоторые из самых распространенных причин повышенного аппетита у собак:
- психологические проблемы, такие как тревога или стресс,
- поведение вследствие плохого питания,
- процесс старения (с возрастом собаки начнут больше хотеть еды),
- лекарства,
- нарушение обмена веществ,
- паразиты/инфекции, которые препятствуют усвоению питательных веществ.
Так может проявляться жадность собаки
Основной причиной быстрого поглощения пищи у собак является их врожденная жадность. Владельцам домашних животных рекомендуется следить за взаимодействием своих любимцев во время еды, особенно, если в домохозяйстве есть несколько собак или котов.
Почему собака постоянно хочет есть / Фото Unsplash
В поведении собак проявление жадности к еде обычно наблюдается в двух аспектах: страх, что еду отберут, и желание отобрать еду у соседа. Для решения этой проблемы рекомендуется кормить животных отдельно, или в разных помещениях, или через перегородку, чтобы они не видели друг друга.
В некоторых случаях владелец может быть виноват в том, что его собака спешит во время еды. Например, если владелец часто опаздывает с работы, а собака остается дома напуганной и голодной, это может привести к стрессу и нестабильному пищевому поведению.
Напомним, ранее Pets 24 рассказывал, почему собака лает без причины. На самом деле это может быть связано с причиной, которая на тот момент неизвестна его хозяину.