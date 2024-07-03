Хозяйка животного не может нормально попрощаться со своим любимцем. Пользовательница с ником Saitama поделилась своей проблемой на сайте для родителей Mumsnet.
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Ветеринар не отдает хозяйке прах кота из-за долга
Женщина выразила свое горе после того, как не смогла должным образом оплакать потерю своего любимого кота из-за разногласий с ветеринаром. Домашний любимец был подвергнут эвтаназии после серьезных осложнений, а сейчас ветеринар отказался выдать ей прах кота.
Владелица домашнего любимца высказала говорит, что стоимость ветеринарных услуг была непомерно высока. Она рассказала, что потратила тысячи фунтов стерлингов в клинике, пытаясь диагностировать состояние своего любимца, и что все платежи были осуществлены вовремя. Несмотря на ее усилия, животное в конце концов пришлось усыпить.
Они жестоки. Со стороны ветеринара это выглядит так несправедливо - держать его в заложниках,
– подчеркнула она.
Владелица, которая задолжала 700 фунтов стерлингов, оплатила 350 фунтов стерлингов и договорилась о выплате остального долга в течение нескольких месяцев. Она сообщила, что все ее сбережения были вложены в кота, и теперь у нее не осталось никаких средств. Она ожидает, что ей понадобится 4 – 5 месяцев, прежде чем она сможет оплатить оставшуюся часть счета.
Многие пользователи сайта решили поддержать женщину, которая потеряла своего любимца:
- "Сочувствую о вашей потере и о том, что вам приходится иметь дело еще и с этим. Я думаю, это несправедливо со стороны вашего ветеринара, учитывая обстоятельства";
- "Мне кажется, это немного несправедливо, но, кроме того, вы еще не заплатили. Возможно, в прошлом у них были проблемы, когда они позволяли людям забрать прах домой до оплаты, а потом не получали оплату или вынуждены были обращаться в суд, что влекло за собой дополнительные расходы";
- "Сочувствую вашей потере, а тут еще такое поведение, от которого вам еще хуже".