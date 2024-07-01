Расходы, назначенные судом, включают рентген, стоматологический осмотр, успокоительное и лекарства для собаки, которая, как сообщается, была взволнована дроном, пролетевшим над ее двором. Пес проявил ловкость и схватил беспилотник, повредив его.

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Мужчина дразнил собаку дроном и получил штраф 2 000 долларов

Как сообщила владелица собаки, мужчина, который живет по соседству, часто развлекался тем, что запускал дрон над ее двором, чтобы подразнить собаку.

Я несколько раз просила его прекратить это, но он всегда отказывался, утверждая, что мне не принадлежит воздушное пространство... Полиция попросила соседа такого больше не делать, чтобы избежать конфликта, но это не помогло,

– рассказала она.

Однажды пес проявил ловкость и схватил беспилотник, повредив его. После этого инцидента мужчина требовал компенсировать ремонт летательного аппарата. Однако, получилось совсем иначе.

Женщина обратилась за консультацией на горячую линию Федерального управления гражданской авиации в США (FAA) и подала иск в суд. Рассмотрев ее жалобу, суд обязал соседа оплатить услуги ветеринара для собаки, в частности рентген, стоматологический осмотр, успокоительное и лекарства. В целом это обошлось ему в 2 000 долларов.

Также любителю подразнить собаку запретили полеты дрона над соседним участком.