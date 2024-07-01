Соответствующее сообщение синоптик обнародовала на днях в Facebook. Сразу после этого украинцы "набросились" на женщину. Что не понравилось пользователям – далее в материале!

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Скандал с Диденко и котятами

Диденко обнародовала фото двух котят, которые являются младшими братиком и сестричкой ее любимцев, и отметила, что ее друзья подарят животных бесплатно при условии хорошего отношения к ним. Женщина призвала даже не колебаться и брать к себе котят.

Если вы бы хотели с нами породичаться, ну, с нашими прекрасными котиками - котиком Тарасунем и кошечкой Татьяной – мы были бы очень рады!

– говорится в сообщении.



Диденко выставила пост о котятах / Скриншот сообщения Диденко

Неожиданно пользователи бурно отреагировали на комментарии Натальи, обвинив ее в том, что она поощряет оплодотворение домашних животных. Украинцы выразили свое возмущение, подчеркнув, что волонтеры регулярно рискуют своей жизнью, спасая бездомных и брошенных животных из районов, находящихся под обстрелами.

Пользователи написали такие комментарии:

"Ужас какой, не стыдно плодить калек возможных, в то время, когда спасают несчастных и раненых животных?";

"Вы вообще адекватные? Будто телеведущая! Вы вообще должны призывать людей, чтобы стерилизовать, а тут наоборот... Я порой ночами не сплю, представляю, сколько бездомных, голодных, а вы здесь дальше плодите... Просто нет слов, их не подобрать к таким людям!";

"Считала, что публичное лицо не будет поддерживать "плодовитость", особенно когда речь идет о породе, которая генетически несет проблемы и запрещена в большинстве стран. Фу, неприятно читать".

Дискуссии продолжаются уже несколько дней, однако Диденко до сих пор не ответила на выдвинутые в ее сторону обвинения.