Відповідний допис синоптикиня оприлюднила днями у Facebook. Одразу після цього українці "накинулися" на жінку. Що не сподобалося користувачам – далі у матеріалі!

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Скандал з Діденко та кошенятами

Діденко оприлюднила фото двох кошенят, які є молодшими братиком та сестричкою її улюбленців, та зазначила, що її друзі подарують тварин безплатно за умови гарного ставлення до них. Жінка закликала навіть не вагатися і брати до себе кошенят.

Якщо ви б хотіли з нами породичатися, ну, з нашими прекрасними котиками — котиком Тарасунем і кішечкою Тетянкою — ми були б дуже раді!

— йдеться у повідомленні.



Діденко виставила пост про кошенят / Скриншот допису Діденко

Несподівано користувачі бурхливо відреагували на коментарі Наталки, звинувативши її в тому, що вона заохочує розпліднення домашніх тварин. Українці висловили своє обурення, підкресливши, що волонтери регулярно ризикують своїм життям, рятуючи бездомних і покинутих тварин з районів, що перебувають під обстрілами.

Користувачі написали такі коментарі:

"Жах який, не соромно плодити калік можливих, в той час, коли рятують нещасних і поранених тварин?";

"Ви взагалі адекватні? Ніби телеведуча! Ви взагалі маєте закликати людей, аби стерилізувати, а тут навпаки... Я деколи ночами не сплю, уявляю, скільки безпритульних, голодних, а ви тут далі плодите... Просто немає слів, їх не підібрати до таких людей!";

"Вважала, що публічна особа не буде підтримувати "плодільню", особливо коли мова йде про породу, яка генетично несе проблеми й заборонена у більшості країн. Фу, неприємно читати".

Дискусії тривають вже кілька днів, проте Діденко досі не відповіла на висунуті у її сторону звинувачення.