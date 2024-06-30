Забіг відбувся ще 10 червня 2024 року. Одним із часників був песик Арпад, передає 24 Канал.

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Собака тренований

Арпад взяв участь у цьому забігу із хазяїном. Хазяїн песика сам військовий. Він розповів, що зранку та ввечері займається зі своїм улюбленцем бігом, тож він пристосований до навантаження. Крім цього, порода песика – лайка – дозволяє йому брати участь у таких дистанціях.



Арпад був окремим учасником / Фото Валентини Поліщук

Вони взяли участь у забігу на 5 кілометрів.

Песик був зареєстрований як окремий учасник та навіть отримав медаль.

Цей забіг організувала дружина полеглого воїна. Під час нього вдалося зібрати 1,3 мільйона гривень на потреби Міжнародного легіону ГУР.