Забег состоялся еще 10 июня 2024 года. Одним из участников был песик Арпад, передает 24 Канал.

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Собака тренированная

Арпад принял участие в этом забеге с хозяином. Хозяин собачки сам военный. Он рассказал, что утром и вечером занимается со своим любимцем бегом, поэтому он приспособлен к нагрузке. Кроме этого, порода собачки – лайка – позволяет ему участвовать в таких дистанциях.



Арпад был отдельным участником / Фото Валентины Полищук

Они приняли участие в забеге на 5 километров.

Песик был зарегистрирован как отдельный участник и даже получил медаль.

Этот забег организовала жена павшего воина. Во время него удалось собрать 1,3 миллиона гривен на нужды Международного легиона ГУР.