Господиня тварини не може нормально попрощатися зі своїм улюбленцем. Користувачка з ніком Saitama поділилася своєю проблемою на сайті для батьків Mumsnet.

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Ветеринар не віддає господині прах кота через борг

Жінка висловила своє горе після того, як не змогла належним чином оплакати втрату свого улюбленого кота через розбіжності з ветеринаром. Домашній улюбленець був підданий евтаназії після серйозних ускладнень, а зараз ветеринар відмовився видати їй прах кота.

Власниця домашнього улюбленця висловила каже, що вартість ветеринарних послуг була непомірно висока. Вона розповіла, що витратила тисячі фунтів стерлінгів у клініці, намагаючись діагностувати стан свого улюбленця, і що всі платежі були здійснені вчасно. Попри її зусилля, тварину врешті-решт довелося приспати.

Вони жорстокі. З боку ветеринара це виглядає так несправедливо — тримати його в заручниках,

– підкреслила вона.

Власниця, яка заборгувала 700 фунтів стерлінгів, сплатила 350 фунтів стерлінгів і домовилася про виплату решти боргу протягом декількох місяців. Вона повідомила, що всі її заощадження були вкладені в кота, і тепер у неї не залишилося жодних коштів. Вона очікує, що їй знадобиться 4 – 5 місяців, перш ніж вона зможе сплатити решту рахунку.

Багато користувачів сайту вирішили підтримати жінку, яка втратила свого улюбленця: