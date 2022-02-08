Весил более 400 килограммов: во Флориде поймали огромного старого аллигатора

Американец Даг Боррис установил 9 мировых рекордов по рыбалке и охоте. Мужчина поймал гигантскую рептилию, которая охотилась на скот местных жителей.

Аллигатора-великана поймали на одном из озер во Флориде. Возраст животного насчитывает около 80 лет.

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Великан ел скот

Даг Борис услышал о чудовище от своего друга, который помнит рептилию еще с детства. Жители округа Окичоби не раз сетовали, что у них пропадает скот – вероятно, он становился жертвой рептилии.

Я и не подозревал, насколько велико было его тело, пока мы полностью не вытащили его из озера. Крокодила подозревали в том, что он съел часть местного скота вокруг озера,

– рассказывает Даг.



Возраст гигантского аллигатора составляет около 80 лет / Фото Dynamic Outdoors

Бывают и экземпляры побольше

Самый большой аллигатор, пойманный в мире, весил около 455 килограммов и имел длину около 5 метров. Его поймала жительница Алабамы Менди Стоукс в 2014 году.

В 2016 году был пойман второй по величине аллигатор. Его длина составляла 4,5 метра, а вес – около 362 килограммов. Рептилию также поймали во Флориде.

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Даг рассказал о пойманном великане на своей странице в фейсбуке. Публикация стала вирусной и собрала более 10 тысяч репостов.