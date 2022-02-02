На "Вернадском" показали, как пингвины стремительно выпрыгивают на берег: забавное видео

Хотя пингвины кажутся неловкими и неуклюжими птицами, все меняется, когда они оказываются в воде. Там они проводят до 80% своей жизни и демонстрируют удивительную скорость.

Сотрудники антарктической станции "Академик Вернадский" сняли на видео субантарктических пингвинов. Их считают самыми быстрыми из всех – эти птицы могут плавать со скоростью до 36 километров в час.

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Выталкивают себя на берег

Для того, чтобы совершить стремительный скачок, птицы сначала набирают скорость в воде. Затем с помощью хвоста и лап меняют траекторию движения и вылетают на берег.

Так они могут выпрыгнуть на высоту от 1,5 до 3 метров.

Субантарктические пингвины очень быстро плавают благодаря крыльям.

Особое строение плеч и грудины позволяет двигать ими, как винтами. Также их стремительности способствует обтекаемая форма тела и плотное оперение,

– рассказывают в Национальном антарктическом научном центре.

Как пингвины выскакивают на берег: смотрите видео

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Интересное наблюдение

Ученые наблюдали за императорскими пингвинами и выяснили, что те оставляют вокруг себя много пузырьков, когда разгоняются в воде. Эти пузырьки образуют перья птиц.

Ученые предполагают, что перед прыжком в воду животное набирает воздух в перья и задерживает его. А затем для разгона в воде пингвин прижимает перья и выпускает пузырьки на поверхность. Они уменьшают трение и ускоряют движение, работая как масло.

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Текст сообщения:

Посмотрите, как стремительно эти пингвины выскакивают на берег – как маленькие прыгунки! Как им так удается?

Дело в том, что это на суше пингвины кажутся неуклюжими и неловкими. В воде, где они проводят 80% жизни, эти животные очень быстрые и шустрые. А тем более Субантарктические пингвины, которые вы видите на видео и которые населяют наш остров. Они самые быстрые среди всех пингвинов и могут разгоняться до 36 километров в час!

Чтобы выпрыгнуть на высокий берег, эти птицы сначала набирают скорость в океане, затем с помощью лап и хвоста меняют угол движения и вылетают в воздух. Так некоторые пингвины могут покорять высоту в 1,5 – 3 метра!

Быстро плавать пингвинам помогают крылья: особое строение плеч и грудины позволяет двигать ими, как винтами. Также их стремительности способствует обтекаемая форма тела и плотное оперение.

А еще, наблюдая императорских пингвинов, ученые обнаружили, что во время разгона они оставляют вокруг себя много пузырьков. И эти пузырьки выходили не из легких через рот, а шли от перьев. Ученые предположили, что перед прыжком в воду животное набирает воздух в перья и задерживает его, а для разгона в воде прижимает перья, выпуская пузыри на поверхность. Они действуют как масло, уменьшая трение и ускоряя движение.

Вот такая интересная версия приспособления пингвинов для прыжков вверх.

Спасибо участнику сезонной экспедиции Сергею Шутяеву, что поймал такой классный момент на видео!