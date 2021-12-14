Великаны в снегу: как на Львовщине подкармливают зубров – яркие фото

В Сколевских Бескидах уже наступила снежная зима. Поэтому лесники начали кормить местное поголовье зубров.

Национальный природный парк "Сколевские Бескиды" расположен во Львовской области. Высокий снежный покров стал причиной того, что здесь начали подкармливать зубров.

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В нацпарке живет 37 зубров



Зимой зубрам тяжело искать еду под снегом / Фото пресс-службы НПП "Сколевские Бескиды"

Этих больших животных нужно кормить, ведь им тяжело добывать еду под снегом. Поэтому в нацпарке закупили 7500 килограммов свеклы, 4000 килограммов белокочанной капусты, а также 3750 килограммов кукурузы.



В "Сколевских Бескидах" живет 37 краснокнижных зверей / Фото пресс-службы

Такие закупки обошлись нацпарку почти в 80 тысяч гривен. Средства на это выделил областной фонд охраны окружающей среды.

Также зубрам подготовили 10 тонн сена.

Численность стада сейчас – 37 особей. Животные охотно подходят и употребляют в пищу сочные вкусности. При таких условиях зимовка для животных не страшна,

– рассказывают в "Сколевских Бескидах".



Для зубров закупили немало продуктов / Фото пресс-службы НПП "Сколевские Бескиды"

Что известно о зубрах

На досуге или на отдыхе можно больше познавать мир животных. Да и о своих домашних любимцах не стоит забывать. С кормом Purina® это легко, ведь вся продукция этого бренда создана с добавлением полезных веществ, которые так нужны животным.

Этот вид занесен в Красную книгу Украины, Красный список Международного союза охраны природы и Европейский Красный список. Охота на зубра запрещена с 1923 года.

В НПП "Сколевские Бескиды" работает программа "Восстановление популяции зубров в Майданском лесничестве". Здесь за ними осуществляют постоянный контроль ветеринары, ученые и чиновники.

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Лесники заботятся о животных / Фото пресс-службы НПП "Сколевские Бескиды"

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Наши зубры перезимуют

Нынешняя зима обещает быть снежной. Прогноз в ближайшие дни – регулярные осадки снега. Для зверей, особенно зубров, становится все труднее добывать природный корм. Но, как никогда, пригодились закупленные для подкормки корма на средства областного фонда охраны окружающей природной среды.

В этом году закуплено кормов: свеклы в количестве 7500 килограммов, капусты белокочанной – 4000 килограммов, а также кукурузы – 3750 килограммов на общую сумму 79,425 тысячи гривен.

Служба охраны Майданского лесничества приступила к выкладке кормов для подкормки зубров. Численность стада в настоящее время – 37 особей. Животные охотно подходят и употребляют в пищу сочные вкусности. Заготовленные на собственные средства нацпарка 10 тонн сена сложены в стежки в местах пребывания стада, которое животные постепенно потребляют. При таких условиях зимовка для животных не страшна.