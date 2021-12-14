Велетні в снігу: як на Львівщині підгодовують зубрів

Національний природний парк "Сколівські Бескиди" розташований у Львівській області. Чималий сніговий покрив став причиною того, що тут почали підгодовувати зубрів.

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У нацпарку живе 37 зубрів



Взимку зубрам важко шукати їжу під снігом / Фото прес-служби НПП "Сколівські Бескиди"

Цих великих тварин потрібно годувати, адже їм важко добувати корм під снігом. Саме тому в нацпарку закупили 7500 кілограмів буряка, 4000 кілограмів білокачанної капусти, а також 3750 кілограмів кукурудзи.



У "Сколівських Бескидах" живе 37 червонокнижних звірів / Фото прес-служби

Такі закупівля обійшлася нацпарку майже у 80 тисяч гривень. Кошти на це виділив обласний фонд охорони навколишнього природнього середовища.

Також зубрам підготували 10 тонн сіна.

Чисельність стада зараз – 37 особин. Тварини охоче підходять і споживають соковиті смаколики. При таких умовах зимівля для тварин не страшна,

– розповідають у "Сколівських Бескидах".



Для зубрів закупили чимало продуктів / Фото прес-служби НПП "Сколівські Бескиди"

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. З кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додаванням корисних речовин, які так потрібні тваринкам.

Що відомо про зубрів

Цей вид занесений до Червоної книги України, Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи та Європейського Червоного списку. Полювання на зубра заборонено з 1923 року.

У НПП "Сколівські Бескиди" працює програма "Поновлення популяції зубрів у Майданському лісництві". Тут за ними здійснюють постійний контроль ветеринари, науковці та чиновники.

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Лісники дбають про тварин / Фото прес-служби НПП "Сколівські Бескиди"

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Наші зубри перезимують

Цьогорічна зима обіцяє бути сніжною. Прогноз найближчих днів – регулярні опади снігу. Для звірів, особливо зубрів, стає щораз важче добувати природній корм. Але, як ніколи, в пригоді стали закуплені для підгодівлі корми коштом обласного фонду охорони навколишнього природнього середовища.

Цьогоріч закуплено кормів: буряка в кількості 7500 кілограмів, капусти білокачанної – 4000 кілограмів, а також кукурудзи – 3750 кілограмів на загальну суму 79,425 тисячі гривень.

Служба охорони Майданського лісництва розпочала викладку кормів для підгодівлі зубрів. Чисельність стада на даний час – 37 особин. Тварини охоче підходять і споживають соковиті смаколики. Заготовлені за власні кошти нацпарку 10 тонн сіна складено в стіжки в місцях перебування стада, яке тварини поступово споживають. При таких умовах зимівля для тварин не страшна.