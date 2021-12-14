Науці відомі три види сімейства сумчастих Didelphidae – мишачі опосуми Marmosa, мишачі опосуми з товстими хвостами Thylamys та сіруваті мишачі опосуми Tlacuatzin.

Це цікаво Ідея для подарунка котику на Новий рік: що точно сподобається пухнастому гурману

Особливе відкриття

Більшість представників виду Marmosa мешкають лише на території Південної Америки. Проте деякі з них еволюціонували та поширилися на північ.

Дослідники переконують, що зараз до фауни Північної Америки належать кілька видів Marmosa, до переліку яких входять представники двох підродів. Чотирьох з них відносять до підроду Exulomarmosa, і лише одного – до підроду Micoureus.

Ідентифікований дослідниками вид Marmosa adleri або мишачі опосуми Адлера є одними з найменших відомих представників підроду Micoureus. Це стало відомо завдяки паралельному морфологічному порівнянню Marmosa adleri зі спорідненим Marmosa alstoni. З'ясувалося, що вони суттєво відрізняються.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

Середня маса тіла Marmosa adleri – 58 грамів, у той час, як представники Marmosa alstoni важать в середньому 137 грамів. Окрім того, мишачі опосуми Адлера мають довші хвости, ніж їхні родичі.

Marmosa adleri широко розповсюджені в Панамі. Їх можна зустріти від кордону з Коста-Рікою до кордону з Колумбією на висотах до 1500 метрів.

Дивіться також Вчені зафіксували неймовірну гігантську медузу-фантома: вражаюче відео

Відкриття цього виду дуже незвичайне, адже я виявив його у місці, яке може бути найбільш вивчених районом тропічних лісів у світі,

– поділився Грег Адлер, професор з Університету Вісконсину, на честь якого назвали новий вид.

Дослідник вражений тим, що ідентифікований ним вид так довго залишався непоміченим, і численні експедиції, які проводили тут протягом 20 століття, його не знайшли. Він вважає своє відкриття своєрідною нагородою за десятиріччя наполегливої праці у важких умовах віддалених тропічних лісів.

У Вінниці живе незвичайний пелікан Патрік, який розуміє людей та вміє жонглювати: дивіться відео