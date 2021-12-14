Науці відомі три види сімейства сумчастих Didelphidae – мишачі опосуми Marmosa, мишачі опосуми з товстими хвостами Thylamys та сіруваті мишачі опосуми Tlacuatzin.
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Особливе відкриття
Більшість представників виду Marmosa мешкають лише на території Південної Америки. Проте деякі з них еволюціонували та поширилися на північ.
Дослідники переконують, що зараз до фауни Північної Америки належать кілька видів Marmosa, до переліку яких входять представники двох підродів. Чотирьох з них відносять до підроду Exulomarmosa, і лише одного – до підроду Micoureus.
Ідентифікований дослідниками вид Marmosa adleri або мишачі опосуми Адлера є одними з найменших відомих представників підроду Micoureus. Це стало відомо завдяки паралельному морфологічному порівнянню Marmosa adleri зі спорідненим Marmosa alstoni. З'ясувалося, що вони суттєво відрізняються.
Середня маса тіла Marmosa adleri – 58 грамів, у той час, як представники Marmosa alstoni важать в середньому 137 грамів. Окрім того, мишачі опосуми Адлера мають довші хвости, ніж їхні родичі.
Marmosa adleri широко розповсюджені в Панамі. Їх можна зустріти від кордону з Коста-Рікою до кордону з Колумбією на висотах до 1500 метрів.
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Відкриття цього виду дуже незвичайне, адже я виявив його у місці, яке може бути найбільш вивчених районом тропічних лісів у світі,
– поділився Грег Адлер, професор з Університету Вісконсину, на честь якого назвали новий вид.
Дослідник вражений тим, що ідентифікований ним вид так довго залишався непоміченим, і численні експедиції, які проводили тут протягом 20 століття, його не знайшли. Він вважає своє відкриття своєрідною нагородою за десятиріччя наполегливої праці у важких умовах віддалених тропічних лісів.