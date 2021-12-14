Науке известны три вида семейства сумчатых Didelphidae – мышиные опоссумы Marmosa, мышиные опоссумы с толстыми хвостами Thylamys и сероватые мышиные опоссумы Tlacuatzin.

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Особое открытие

Большинство представителей вида Marmosa проживают только на территории Южной Америки. Однако некоторые из них эволюционировали и распространились на север.

Исследователи утверждают, что сейчас к фауне Северной Америки относятся несколько видов Marmosa, в число которых входят представители двух подродов. Четыре из них относят к подроду Exulomarmosa, и только одного – к подроду Micoureus.

Идентифицированный исследователями вид Marmosa adleri или мышиные опоссумы Адлера являются одними из самых маленьких известных представителей подрода Micoureus. Это стало известно благодаря параллельному морфологическому сравнению Marmosa adleri с родственным Marmosa alstoni. Выяснилось, что они значительно отличаются.

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Средняя масса тела Marmosa adleri – 58 граммов, в то время как представители Marmosa alstoni весят в среднем 137 граммов. Кроме того, мышиные опоссумы Адлера имеют более длинные хвосты, чем их родственники.

Marmosa adleri широко распространены в Панаме. Их можно встретить от границы с Коста-Рикой до границы с Колумбией на высотах до 1500 метров.

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Открытие этого вида очень необычное, ведь я обнаружил его в месте, которое может быть наиболее изученным районом тропических лесов в мире,

– поделился Грег Адлер, профессор из Университета Висконсина, в честь которого назвали новый вид.

Исследователь поражен тем, что идентифицированный им вид так долго оставался незамеченным, и многочисленные экспедиции, которые проводили здесь в течение 20 века, его не обнаружили. Он считает свое открытие своеобразной наградой за десятилетие упорного труда в тяжелых условиях отдаленных тропических лесов.