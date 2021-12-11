Гигантскую медузу зафиксировал ROV Doc Ricketts – беспилотный подводный аппарат, который занимается исследованием глубоководной флоры и фауны. Ему удалось вблизи зафиксировать существо, которое проплывало в районе залива Монтерей, США.
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Животное сняли на глубине 990 метров. По словам ученых, на камеру попала одно из крупнейших беспозвоночных животных на планете.
Что известно о медузеЭто – вид Stygiomedusa gigantea, или же медуза-фантом. Ее название легко объясняется – за 110 лет эту медузу видели лишь 110 раз. Ее тело около метра по размеру, а щупальца могут достигать порядка 10 метров. Эти медузы не имеют жалящих щупальцев – свои длинные "ноги" они используют, что захватывать пищу.
Ученые обнаружили гигантскую медузу-фантома: смотрите видео
Появление подводного беспилотника позволило исследователям увидеть редкое существо в своей естественной среде обитания. Это видео – первое, которое позволило взглянуть на медузу в качестве 4К – ранее технологии не позволяли зафиксировать животное так четко.