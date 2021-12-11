Гігантську медузу зафіксував ROV Doc Ricketts – безпілотний підводний апарат, який займається дослідженням глибоководної флори та фауни. Йому вдалося зблизька зафіксувати істоту, яка пропливала в районі затоки Монтерей, США.
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Тварину зафільмували на глибині 990 метрів. За словами науковців, на камеру потрапила одна з найбільших безхребетних тварин на планеті.
Що відомо про медузуЦе – вид Stygiomedusa gigantea, або ж медуза-фантом. Її назва легко пояснюється – за 110 років цю медузу бачили лише 110 разів. Її тіло – близько метра за розміром, а щупальця можуть сягати приблизно 10 метрів. Ці медузи не мають жалючих щупальців – свої довгі "ноги" вони використовують, що захоплювати їжу.
Вчені виявили гігантську медузу-фантома: дивіться відео
Поява підводного безпілотника дозволила дослідникам побачити рідкісну істоту у своєму природному місті життя. Це відео – перше, яке дозволило поглянути на медузу в якості 4К – раніше технології не дозволяли зафіксувати тварину так чітко.