Гігантську медузу зафіксував ROV Doc Ricketts – безпілотний підводний апарат, який займається дослідженням глибоководної флори та фауни. Йому вдалося зблизька зафіксувати істоту, яка пропливала в районі затоки Монтерей, США.

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Тварину зафільмували на глибині 990 метрів. За словами науковців, на камеру потрапила одна з найбільших безхребетних тварин на планеті.

Що відомо про медузу Це – вид Stygiomedusa gigantea, або ж медуза-фантом. Її назва легко пояснюється – за 110 років цю медузу бачили лише 110 разів. Її тіло – близько метра за розміром, а щупальця можуть сягати приблизно 10 метрів. Ці медузи не мають жалючих щупальців – свої довгі "ноги" вони використовують, що захоплювати їжу.

Вчені виявили гігантську медузу-фантома: дивіться відео

Поява підводного безпілотника дозволила дослідникам побачити рідкісну істоту у своєму природному місті життя. Це відео – перше, яке дозволило поглянути на медузу в якості 4К – раніше технології не дозволяли зафіксувати тварину так чітко.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.