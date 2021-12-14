Великаны в снегу: как на Львовщине подкармливают зубров

Национальный природный парк "Сколевские Бескиды" расположен во Львовской области. Высокий снежный покров стал причиной того, что здесь начали подкармливать зубров.

Читайте также Идея для подарка котику на Новый год: что точно понравится пушистому гурману

В нацпарке живет 37 зубров



Зимой зубрам тяжело искать еду под снегом / Фото пресс-службы НПП "Сколевские Бескиды"

Этих больших животных нужно кормить, ведь им тяжело добывать еду под снегом. Поэтому в нацпарке закупили 7500 килограммов свеклы, 4000 килограммов белокочанной капусты, а также 3750 килограммов кукурузы.



В "Сколевских Бескидах" живет 37 краснокнижных зверей / Фото пресс-службы

Такие закупки обошлись нацпарку почти в 80 тысяч гривен. Средства на это выделил областной фонд охраны окружающей среды.

Также зубрам подготовили 10 тонн сена.

Численность стада сейчас – 37 особей. Животные охотно подходят и употребляют в пищу сочные вкусности. При таких условиях зимовка для животных не страшна,

– рассказывают в "Сколевских Бескидах".



Для зубров закупили немало продуктов / Фото пресс-службы НПП "Сколевские Бескиды"

На досуге или на отдыхе можно больше познавать мир животных. Да и о своих домашних любимцах не стоит забывать. С кормом Purina® это легко, ведь вся продукция этого бренда создана с добавлением полезных веществ, которые так нужны животным.

Что известно о зубрах

Этот вид занесен в Красную книгу Украины, Красный список Международного союза охраны природы и Европейский Красный список. Охота на зубра запрещена с 1923 года.

В НПП "Сколевские Бескиды" работает программа "Восстановление популяции зубров в Майданском лесничестве". Здесь за ними осуществляют постоянный контроль ветеринары, ученые и чиновники.

Интересно Ученые обнаружили новый вид сумчатых животных



Лесники заботятся о животных / Фото пресс-службы НПП "Сколевские Бескиды"

Может заинтересовать – В Виннице живет умный пеликан Патрик: смотрите видео

Текст сообщения:

Наши зубры перезимуют

Нынешняя зима обещает быть снежной. Прогноз в ближайшие дни – регулярные осадки снега. Для зверей, особенно зубров, становится все труднее добывать природный корм. Но, как никогда, пригодились закупленные для подкормки корма на средства областного фонда охраны окружающей природной среды.

В этом году закуплено кормов: свеклы в количестве 7500 килограммов, капусты белокочанной – 4000 килограммов, а также кукурузы – 3750 килограммов на общую сумму 79,425 тысячи гривен.