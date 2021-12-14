Великаны в снегу: как на Львовщине подкармливают зубров

Национальный природный парк "Сколевские Бескиды" расположен во Львовской области. Высокий снежный покров стал причиной того, что здесь начали подкармливать зубров.
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В нацпарке живет 37 зубров
Зимой зубрам тяжело искать еду под снегом / Фото пресс-службы НПП "Сколевские Бескиды"
Этих больших животных нужно кормить, ведь им тяжело добывать еду под снегом. Поэтому в нацпарке закупили 7500 килограммов свеклы, 4000 килограммов белокочанной капусты, а также 3750 килограммов кукурузы.
В "Сколевских Бескидах" живет 37 краснокнижных зверей / Фото пресс-службы
Такие закупки обошлись нацпарку почти в 80 тысяч гривен. Средства на это выделил областной фонд охраны окружающей среды.
Также зубрам подготовили 10 тонн сена.
Численность стада сейчас – 37 особей. Животные охотно подходят и употребляют в пищу сочные вкусности. При таких условиях зимовка для животных не страшна,
– рассказывают в "Сколевских Бескидах".
Для зубров закупили немало продуктов / Фото пресс-службы НПП "Сколевские Бескиды"
Что известно о зубрах
Этот вид занесен в Красную книгу Украины, Красный список Международного союза охраны природы и Европейский Красный список. Охота на зубра запрещена с 1923 года.
В НПП "Сколевские Бескиды" работает программа "Восстановление популяции зубров в Майданском лесничестве". Здесь за ними осуществляют постоянный контроль ветеринары, ученые и чиновники.
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Лесники заботятся о животных / Фото пресс-службы НПП "Сколевские Бескиды"
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