"Ванна" из муравьев: фотограф случайно зафиксировал редкое поведение ворон

Канадский фотограф Тони Остин случайно задокументировал редкое поведение ворон, известное как "муравейник". Однако узнал он об этом тогда, когда его фотографии облетели весь мир.

На знаменитых кадрах ворона сидит на гравии, а ее тело облюбовали десятки муравьев. Впервые такое поведение зафиксировали у индюков еще в 1830-х годах.

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Случайный свидетель

Остин занимается фотографией с 1963 года, а свои снимки называет маленькими временными капсулами прохождения света и тени.

В тот день он находился в природном заповеднике Лебединое озеро Виктории, когда возле него приземлилась стая ворон. Одна птица выглядела так, будто принимала пыльную ванну. Однако в ее поведении было что-то необычное – она опустила крыла на гравий и вела себя несколько безумно.

Ворона прыгала в воздух, а потом обратно садилась на грунтовую тропу. Ее поведение показалось мне странным. Я подумал, что, возможно, она попала в беду, однако, ни одна из других ворон не казалась обеспокоенной, и через минуту-две все они полетели и приземлились на некоторых деревьях,

– рассказывает фотограф.

Остин присел и сделал несколько кадров крупным планом. Вернувшись домой, он увеличил изображение на мониторе и уже тогда заметил, что по вороне ползали муравьи. А когда опубликовал фотографии в фейсбуке, тогда и понял масштабы того, что ему удалось задокументировать. Выяснилось, что это явление, известное как "муравейник", является чрезвычайно редким и загадочным для ученых.



Фотограф случайно зафиксировал редкое поведение ворон / Фото Тони Остина

О "муравейнике"

Впервые такое поведение зафиксировали у индюков в середине XIX века.

С тех пор эксперты точно не знают, почему птицы так себя ведут.

По данным Национальной австралийской федерации, широко распространенная теория утверждает, что птицы используют муравьев, чтобы успокоить раздраженную кожу в периоды сильной линьки перьев.

Другая теория предполагает, что муравьи помогают контролировать паразитов, живущих в оперении птицы.



Это явление известно, как "муравейник" / Фото Тони Остина

В то же время почетный профессор биологии дикой природы из Университета Макгилла Дэвид Берд утверждает, что насекомые также могут быть пищей. Однако к окончательным выводам ученые пока не пришли.



До сих пор доподлинно неизвестно, почему птицы так себя ведут / Фото Тони Остина

Тем не менее, для Остина успех фотографий стал приятной неожиданностью.

Я всю жизнь фотографировал и это всегда было моей страстью... Поэтому очень приятно иметь возможность поделиться этим снимком малоизвестного и еще менее понятного поведения со многими другими. Я также чувствую большую благодарность этой вороне и ее спутникам за то, что дали мне минутку, которую я долго буду помнить,

– сказал он.



Фотограф Тони Остин / Фото CBC