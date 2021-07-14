На знаменитих кадрах ворона сидить на гравію, а її тіло облюбували десятки мурах. Вперше таку поведінку зафіксували в індиків ще у 1830-х роках.

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Випадковий свідок

Остін займається фотографією з 1963 року, а свої знімки називає маленькими часовими капсулами проходження світла й тіні.

Того дня він перебував у природному заповіднику Лебедине озеро Вікторії, коли поблизу нього приземлилася зграя ворон. Один птах виглядав так, ніби приймав пилову ванну. Однак в його поведінці було щось незвичайне – він опустив крила на гравій та поводився дещо шалено.

Ворона стрибала в повітря, а потім назад сідала на ґрунтову стежку. Її поведінка видалася мені якось дивною. Я подумав, що, можливо, вона потрапила у біду, однак, жодна з інших ворон не здавалася стурбованою, і через хвилину-дві всі вони полетіли та приземлились на деяких деревах,

– розповідає фотограф.

Остін присів і зробив кілька кадрів крупним планом. Повернувшись додому, він збільшив зображення на моніторі і вже тоді помітив, що по вороні повзали мурахи. А коли опублікував фотографії у фейсбуці, тоді й зрозумів масштаби того, що йому вдалося задокументувати. З’ясувалося, що це явище, відоме як "мурашник", є надзвичайно рідкісним і загадковим для науковців.



Фотограф випадково зафіксував рідкісну поведінку ворон / Фото Тоні Остіна

Про "мурашник"

Вперше таку поведінку зафіксували в індиків в середині ХІХ століття.

Відтоді експерти достеменно не знають, чому птахи так поводяться.

За даними Національної австралійської федерації, широко поширена теорія стверджує, що птахи використовують мурах, щоб заспокоїти подразнену шкіру в періоди сильної линьки пір'я.

Інша теорія передбачає, що мурахи допомагають контролювати паразитів, які живуть у оперенні птиці.



Це явище відоме, як "мурашник" / Фото Тоні Остіна

Водночас почесний професор біології дикої природи з Університету Макгілла Девід Берд стверджує, що комахи також можуть бути їжею. Однак до остаточних висновків науковці наразі не дійшли.



Досі достеменно невідомо, чому птахи так поводяться / Фото Тоні Остіна

Тим не менш, для Остіна успіх фотографій став приємною несподіванкою.

Я все життя фотографував і це завжди було моєю пристрастю… Тож надзвичайно приємно мати можливість поділитися цим знімком маловідомої та ще менш зрозумілої поведінки із багатьма іншими. Я також відчуваю велику вдячність цій вороні та її супутникам за те, що дали мені хвилинку, яку я довго пам'ятатиму,

– сказав він.



Фотограф Тоні Остін / Фото CBC

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